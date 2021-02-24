От имени Тарабаровой действуют мошенники

Певица Светлана Тарабарова предупредила поклонников о незаконном использовании ее имени преступниками. Об этом говорится на личной странице артистки в социальной сети Instagram. По словам Светланы Тарабаровой, поклонникам и подписчикам ее страницы от ее имени приходят сообщения с предложением перейти по ссылке.

Светлана Тарабарова - фото из открытых источников

"Я никакого отношения не имею к „розыгрышу“ — вероятно, они просто хотят украсть аккаунт или деньги. Блокируйте и жмите „пожаловаться“ на эти аккаунты. Волнуюсь, спасибо за понимание", — сообщила Светлана Тарабарова.

Артистка не сообщает, обращалась ли с заявлением о мошеннических действия в правоохранительные органы и планирует ли сделать это в будущем.

В ответ на пост артистки пришло много подтверждений от неизвестных людей, которые получали подобного рода сообщения с просьбой перейти по ссылке.

Напомним, мошенники не только придумывают новые, более хитрые способы завладеть деньгами украинцев, а также и "воскрешают" старые схемы обмана с новым подходом. Так, по данным издания, аферисты сообщают доверчивым гражданам о выигрыше автомобиля, а для правдоподобности даже приглашают посмотреть транспортное средство. На радостях жертвы идут к банкомату, чтобы оплатить незначительные налоги на машину (несколько тысяч гривен), однако после этого "счастливчики" остаются и без авто, и без денег.

Источник сообщает, что для того, чтобы обмануть как можно больше украинцев, злоумышленники рассказывают об "акциях" в социальных сетях. В таких случаях специалисты советуют сразу же перейти на официальный сайт бренда, и убедиться в существовании акции, а еще лучше — позвонить на номера, указанные на сайте рекламодателя, и уточнить детали.



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