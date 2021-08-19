logo
Русский Українська

BTC/USD

44269.04

ETH/USD

2984.42

LTC/USD

164.39

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Отдых Игоря Кондратюка в США едва не завершился трагедией
commentss НОВОСТИ Все новости

Отдых Игоря Кондратюка в США едва не завершился трагедией

С Кондратюком произошла неприятная история во время отдыха: на машину упало дерево

сегодня, 13:25
Автор:

Кравцев Сергей

Популярный украинский телеведущий, продюсер, шоумен Игорь Кондратюк решил провести свой отпуск за океаном – в США. Вот только штат Аризона, куда приехал Игорь, оказался в центре сильного шторма. Так одно из деревьев не устояло под напором ветра и рухнуло на арендованный Кондратюк автомобиль. Как передает издание "Комментарии", об этом инциденте телеведущий рассказал в Instagram.

Отдых Игоря Кондратюка в США едва не завершился трагедией

Игорь Кондратюк Фото: liga.net

По словам Игоря Кондратюка, такого шторма, который случился в Аризоне ему еще не приходилось никогда в жизни видеть. Игорь рассказывает, но так уж случилось по стечению обстоятельств, что у отеля, где он остановился, этот ураган "нашкодничал" только одним – свалил дерево на припаркованный им же автомобиль Mitsubishi.

Игорь Кондратюк поспешил успокоить поклонников, что ни он, ни его автомобиль не пострадали, потому как в основном машину задели лишь ветки дерева. К тому же транспортное средство было застраховано по полной, поэтому проблемы в любом случае удалось бы избежать.

"А я еще вчера радовался, что поставил машину в тени", — написал Кондратюк.

Подписчики Игоря Кондратюк не остались в долгу, остро отреагировав на пост звезды: "Так и хочется вас пожалеть", "В Кирилловке, было бы безопаснее".

Читайте также на портале "Комментарии" — Игорь Кондратюк рассказал о своих занятиях во время всеукраинского локдауна. Основное, чем занимался популярный телеведущий во время карантина – это читал книги, смотрел кино и сериалы, "боролся" за правду в социальных сетях. Последнее занятие для Кондартюка стало последнее время очень частым. Шоумен часто делится своими мыслями и взглядами в сети.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CSsBKgzBfos/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ