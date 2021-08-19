Отдых Игоря Кондратюка в США едва не завершился трагедией

Популярный украинский телеведущий, продюсер, шоумен Игорь Кондратюк решил провести свой отпуск за океаном – в США. Вот только штат Аризона, куда приехал Игорь, оказался в центре сильного шторма. Так одно из деревьев не устояло под напором ветра и рухнуло на арендованный Кондратюк автомобиль. Как передает издание "Комментарии", об этом инциденте телеведущий рассказал в Instagram.

Игорь Кондратюк Фото: liga.net

По словам Игоря Кондратюка, такого шторма, который случился в Аризоне ему еще не приходилось никогда в жизни видеть. Игорь рассказывает, но так уж случилось по стечению обстоятельств, что у отеля, где он остановился, этот ураган "нашкодничал" только одним – свалил дерево на припаркованный им же автомобиль Mitsubishi.

Игорь Кондратюк поспешил успокоить поклонников, что ни он, ни его автомобиль не пострадали, потому как в основном машину задели лишь ветки дерева. К тому же транспортное средство было застраховано по полной, поэтому проблемы в любом случае удалось бы избежать.

"А я еще вчера радовался, что поставил машину в тени", — написал Кондратюк.

Подписчики Игоря Кондратюк не остались в долгу, остро отреагировав на пост звезды: "Так и хочется вас пожалеть", "В Кирилловке, было бы безопаснее".

Читайте также на портале "Комментарии" — Игорь Кондратюк рассказал о своих занятиях во время всеукраинского локдауна. Основное, чем занимался популярный телеведущий во время карантина – это читал книги, смотрел кино и сериалы, "боролся" за правду в социальных сетях. Последнее занятие для Кондартюка стало последнее время очень частым. Шоумен часто делится своими мыслями и взглядами в сети.

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