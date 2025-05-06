logo

BTC/USD

94202.59

ETH/USD

1772.30

LTC/USD

82.10

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

47.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Памелу Андерсон не узнать: актриса сменила прическу на Met Gala 2025
commentss НОВОСТИ Все новости

Памелу Андерсон не узнать: актриса сменила прическу на Met Gala 2025

Памела Андерсон сменила имидж на Met Gala 2025.

сегодня, 16:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

На красной дорожке Met Gala 2025 Памела Андерсон привлекла внимание не только нарядами, но и кардинальным изменением стиля. Звезда Голливуда, которая известна своей характерной внешностью с длинными светлыми волосами и ярким макияжем, предстала в совершенно в новом образе с короткими волосами.

Памелу Андерсон не узнать: актриса сменила прическу на Met Gala 2025

Памела Андерсон в сериале "Спасатели Малибу"

Памела Андерсон на Met Gala 2025 появилась с короткой стрижкой в стиле "боб". Новую прическу она впервые осторожно показала несколько дней назад на благотворительном мероприятии, однако тогда короткие волосы Андерсон скрыла под шляпой. Только на Met Gala она полностью открыла свой новый образ с неожиданно короткой челкой.

"Смело... Храбро... Точно... Праздник мужества и мастерства", — подписала серию фото на своей странице в Instagram Памела Андерсон, указывая на изменение своего имиджа.

Звезда избрала платье от американского бренда Tory Burch. Наряды были элегантно украшены драгоценным декором, с деликатным вырезом "бато" и акцентом на талии и бедрах. Ее образ дополнили украшения Pandora. Макияж актрисы был минимальным. Андерсон уже несколько лет отказывается от косметики, поддерживая тренд на натуральность и принятие возрастных перемен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о лучших образах гостей балла Met Gala 2025. От Зендеи до Памелы Андерсон и Джиджи Хадид. Кто поразил своими экспериментами с одеждой и удивил публику на "модном оскаре", как иногда называют Met Gala.

Также "Комментарии" писали, что звезда Marvel Бри Ларссон кардинально изменила образ и подстриглась почти на лысо. Смена имиджа произошло ради новой роли в театральной постановке "Электра".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости