Памелу Андерсон не узнать: актриса сменила прическу на Met Gala 2025

На красной дорожке Met Gala 2025 Памела Андерсон привлекла внимание не только нарядами, но и кардинальным изменением стиля. Звезда Голливуда, которая известна своей характерной внешностью с длинными светлыми волосами и ярким макияжем, предстала в совершенно в новом образе с короткими волосами.

Памела Андерсон в сериале "Спасатели Малибу"

Памела Андерсон на Met Gala 2025 появилась с короткой стрижкой в стиле "боб". Новую прическу она впервые осторожно показала несколько дней назад на благотворительном мероприятии, однако тогда короткие волосы Андерсон скрыла под шляпой. Только на Met Gala она полностью открыла свой новый образ с неожиданно короткой челкой.

"Смело... Храбро... Точно... Праздник мужества и мастерства", — подписала серию фото на своей странице в Instagram Памела Андерсон, указывая на изменение своего имиджа.

Звезда избрала платье от американского бренда Tory Burch. Наряды были элегантно украшены драгоценным декором, с деликатным вырезом "бато" и акцентом на талии и бедрах. Ее образ дополнили украшения Pandora. Макияж актрисы был минимальным. Андерсон уже несколько лет отказывается от косметики, поддерживая тренд на натуральность и принятие возрастных перемен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о лучших образах гостей балла Met Gala 2025. От Зендеи до Памелы Андерсон и Джиджи Хадид. Кто поразил своими экспериментами с одеждой и удивил публику на "модном оскаре", как иногда называют Met Gala.

Также "Комментарии" писали, что звезда Marvel Бри Ларссон кардинально изменила образ и подстриглась почти на лысо. Смена имиджа произошло ради новой роли в театральной постановке "Электра".