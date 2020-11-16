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People's Choice Awards: лучшие звездные наряды на красной дорожке

Звезды покрасовались в своих шикарных нарядах

сегодня, 11:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Мировые знаменитости, несмотря на карантинные ограничения, собрались вечером 15 ноября в Лос-Анджелесе, на ежегодную церемонию вручения премии People's Choice Awards. Звезды покрасовались своими эффектными нарядами от лучших дизайнеров. 

People's Choice Awards: лучшие звездные наряды на красной дорожке

Фото: Depositphotos

Дженнифер Лопес

Голливудская красотка Дженнифер Лопес блистала на красной дорожке в красном платье в стиле Baby doll от американского модельера Кристиана Сириано. Свой образ она дополнила бежевыми туфлями-лодочками с прозрачной вставкой, украшениями, прической с высоким хвостиком и яркой помадой. Образ Джей Ло был призван едва не самым лучшим на церемонии. 

People's Choice Awards: лучшие звездные наряды на красной дорожке - фото 2

Трэйси Эллис Росс

48-летняя американская актриса пришла на церемонию в изысканном брючном костюме бежевого цвета от парижского дизайнера Эльзы Скиапарелли. Свой look знаменитость дополнила массивными серьгами, ярким макияжем и закрытыми туфлями на каблуке.

People's Choice Awards: лучшие звездные наряды на красной дорожке - фото 3

Эддисон Рэй

Одна из самых богатых звезд Tik-Tok посетила мероприятие в длинном красном платье с черной подкладкой, которое идеально подчеркивало ее пышный бюст. Завершенность образу придали золотые украшения, яркий макияж и аккуратная укладка.

People's Choice Awards: лучшие звездные наряды на красной дорожке - фото 4

Эллен Помпео

Звезда сериала "Анатомия страсти" удивляла на красной дорожке стоим прозрачным костюмом из белой сетки. Наряд актрисы состоял из длинной рубашки с двумя наградными карманами и брюк, которые полностью закрывали ее босоножки. Эллен дополнила look тройным колье, распущенными волосами и легким макияжем.

People's Choice Awards: лучшие звездные наряды на красной дорожке - фото 5

Деми Ловато

Американская актриса стала ведущей церемонии People's Choice Awards и за вечер сменила несколько нарядов. Одним из самых эффектных стал ярко-красный брючный костюм в стиле 80-х годов из коллекции известного модельера Наим Хан. Что касается аксессуаров, Деми в этом образе придерживалась модного правила: чем меньше, тем лучше.

People's Choice Awards: лучшие звездные наряды на красной дорожке - фото 6

Ранее издание "Комментарии" демонстрировало самые дорогие наряды, которые носили члены британской королевской семьи.


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Источник: https://www.perthnow.com.au/lifestyle/fashion/the-best-dressed-e-peoples-choice-awards-red-carpet-ng-b881722671z
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