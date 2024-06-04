Певица объяснила, почему украинские артисты пели по-русски

В интервью Славе Демину популярная украинская певица Евгения Власова откровенно поделилась своими мыслями о языке, украинской культуре и роли артистов во время войны. Власова, которая сама родом из русскоязычной среды, рассказала о непростом пути к украинскому звучанию и решилась на искренние признания языковых дилемм.

Известная украинская певица о языковом вопросе

Как рассказала артистка, она начинала свой путь с песен на украинском, но чтобы стать частью шоу-бизнеса, нужно было перейти на русский.

"Мы, украиноязычные, чувствовали себя очень ненужными. И мы начали снова петь на русском, чтобы быть нужными, чтобы зарабатывать деньги, потому что у всех семьи, и так далее, и так далее", — отметила Власова.

Кроме того, певица отметила, что русский язык – это не язык Российской федерации, а именно поэтому он не будет негативно относиться к людям, говорящим на русском языке.

"Русский язык, он же не совсем не наш, он не их. Многие добрые, классные люди на нем говорят, которые поддерживают Украину. Если передо мной стоит классный человек, и он русскоязычный, я никогда ему не начну говорить какие-то гадости, что он какой-то не такой. Только только потому, что она не общается на украинском", — добавила знаменитость.

Она призывает к единению и взаимопониманию в украинском обществе, особенно в сложные времена войны.

Ранее "Комментарии" писали, что российская знаменитость с украинскими корнями Наташа Королева попала в инцидент с телеведущей Лерой Кудрявцевой, уже более двух лет поддерживающей полномасштабную войну РФ в Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывшая певица из Украины показала своего мужа-стриптизера в неадекватности. В мае экс-киевлянка Наташа Королева вместе со своим мужем Тарзаном (Сергей Глушко) отправились в санаторий поправить здоровье: у них будто бы был нервный срыв из-за хейта и "отличия" выступлений в стране-оккупантке.