Певица объяснила, почему украинские артисты пели по-русски

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Черновалова Кристина
В интервью Славе Демину популярная украинская певица Евгения Власова откровенно поделилась своими мыслями о языке, украинской культуре и роли артистов во время войны. Власова, которая сама родом из русскоязычной среды, рассказала о непростом пути к украинскому звучанию и решилась на искренние признания языковых дилемм.
Известная украинская певица о языковом вопросе
Как рассказала артистка, она начинала свой путь с песен на украинском, но чтобы стать частью шоу-бизнеса, нужно было перейти на русский.
Кроме того, певица отметила, что русский язык – это не язык Российской федерации, а именно поэтому он не будет негативно относиться к людям, говорящим на русском языке.
Она призывает к единению и взаимопониманию в украинском обществе, особенно в сложные времена войны.
Ранее "Комментарии" писали, что российская знаменитость с украинскими корнями Наташа Королева попала в инцидент с телеведущей Лерой Кудрявцевой, уже более двух лет поддерживающей полномасштабную войну РФ в Украине.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывшая певица из Украины показала своего мужа-стриптизера в неадекватности. В мае экс-киевлянка Наташа Королева вместе со своим мужем Тарзаном (Сергей Глушко) отправились в санаторий поправить здоровье: у них будто бы был нервный срыв из-за хейта и "отличия" выступлений в стране-оккупантке.
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