Почему именно сейчас появилось интервью Пугачевой: к чему уже готовят украинцев

Одна из известнейших российских певиц Алла Пугачева дала первое после своего отъезда из РФ большое интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой. Его главная тема: отъезд из России вскоре после начала полномасштабной войны России против Украины и отношения ко всему происходящему. Почему это интервью вызвало живой интерес у украинцев? Не может ли его появление быть связано с попыткой снова навязать тем же украинцам образ "хорошего русского"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Алла Пугачева. Фото: из открытых источников

Политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий называет интервью российской певицы пиар-акцией.

"В любом случае, украинцы продемонстрировали однозначно нездоровый интерес к словам российской певицы. Не знаю, сколько из более 10 миллионов просмотров за 2 дня принадлежат украинцам, однако мои попытки привлечь внимание к тому, что Пугачева – это тоже "русский мир", повлекли за собой огромную волну возмущения. Более того: вроде бы сознательные и патриотические украинцы проклятиями отреагировали на мои достаточно сдержанные фотожабы – по сути, политическую сатиру. Хотя, следует признать, немного провокационную", – отметил политтехнолог.

По его мнению, в этом большая проблема, но она заключается не в том, что говорит Пугачева, а, что украинцы это до сих пор внимательно слушают и возмущают. Они уже забыли, что она была доверенным лицом Путина, что Галкин в 2014 году ездил выступать в оккупированный Крым – пел на "Дне России" в Ялте. Пугачева, как и многие другие, обслуживала кремлевский режим – просто на самом высоком уровне и несколько специфическим способом. Она такой же человек системы. Хотя, конечно, талантлива и умна.

"Поэтому плевать, что Пугачева за 3,5 часа ничего не сказала против Путина, ничего не сказала в поддержку украинцев, а вообще "против войны" чуть ли не каждый первый "хороший русский", устраиваемый всем, кроме Путина. Поэтому такие слова вообще ничего не стоят. Главное, что украинцы продолжают оставаться неполноценными и жить российскими нарративами. Продолжают оставаться малороссами. Шахеды, ракеты и убитые родственники ничего не изменили в их мировосприятии. Основой так и остается "Куда уходит детство" и "Миллион алых роз" времен их молодости. А украинский язык, украиноцентричность – это тонкий искусственный слой извне, чтобы придерживаться "нового приличия", — отметил Алексей Голобуцкий.

Он продолжает, поэтому нельзя ненавидеть только Путина, а русский народ в войне не виновен. И тем более в этом не должна Пугачева, как не виноваты и российские песни, фильмы, сериалы – поэтому к ним уже можно возвращаться, ведь скоро завершится война.

"Пугачева – это такая индульгенция для русского: "не все там так плохо", "там есть хорошие вещи, хорошие люди". Так что завершится война – и Украина останется вот с этим контингентом совковых и постсовковых людей 45+. И вот для них уже готовят привычную жвачку "мы с россиянами соседи, надо дружить, там не один Путин есть". Поэтому, возможно, это и есть причина появления интервью после лет молчания: чтобы оперативно возвращать образ "хорошего русского" с другого ракурса, если латинины-навальные провалились. Я никого ни к чему не принуждаю: если хотите, слушайте Пугачеву, да хоть Шамана!.. Но я все же рискну повторить фразу из старого фильма Захарова "Убить дракона" — помните, в конце Ланцелот говорил "Ну, поймите же, он здесь (показывает на голову); себя!". Поэтому убейте Россию в себе, в своей голове! Иначе не будет ничего хорошего хоть с войной, хоть без нее", – отметил Алексей Голобуцкий.

Читайте на портале "Комментарии" — нормальной России больше не будет: Портников обратил внимание на главный акцент в интервью Пугачевой.