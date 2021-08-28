Почему после интервью с Тимой Белорусских российского блогера вызвали в суд



















Одного из блогеров и журналистов России Юрия Дудя вызвали в суд. Об этом сообщает российское издание Mash.

После интервью с Белорусских российского блогера вызвали в суд, фото из открытых источников

Сообщается, что Ленинский суд Минска рассматривает дело по иску владельцев лейбла Kaufman о защите чести и достоинства против певца Тима Белорусских и Юрия Дудя. Заседание запланировано на апрель 2022 года.



В деле российский блогер проходит как соответчик. Все началось, когда Дудь записал и опубликовал интервью с Белорусских. Блогер ставил вопросы о карьере певца и личной жизни. В интервью Тима Белорусских признался, что разорвал контракт с лейблом Kaufman, который принадлежит супругам Розниченко.

По словам известного певца, условия контракта ему не подходили, они были слишком жесткими. К тому же певец так и не нашел общего языка с продюсером. Тима был вынужден скрывать информацию о том, что имеет дочь и пел не то, что хотел. Платили рэперу 25% прибыли. Такая обнародована информация не понравилась владельцам лейбла, говорится в сообщении.

Тима Белорусских — настоящее имя Тимофей Андреевич Морозов. Певец прославился благодаря своему хиту "Мокрые кроссы", всего выпустил 14 песен и один сольный альбом.



Юрий Дудь — спортивный журналист и видеоблоггер украинского происхождения. Бывший главный редактор издания Sports.ru. Дудь ведет авторское шоу на YouTube-канале "вДудь", где берет интервью у известных журналистов, бизнесменов, деятелей культуры, интернета и политики. Одно из его интервью уже было скандальным. Тогда Дудь взял интервью у певца Ивана Дорна.

Как сообщал портал "Комментарии", певец Дзидзьо (DZIDZIO) показал квартиру в элитном районе под Киевом, которую купил около двух лет назад.

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