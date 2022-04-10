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Почти остались без работы: сколько теперь зарабатывают российские звезды

Из-за санкций и неприятия российских селебрити в большинстве стран мира, их доход существенно уменьшился.

сегодня, 17:57
Автор:

Лиля Воробьева
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После введенных санкций и резко негативного отношения к российским исполнителям в разных странах мира, многие из них частично не имеют работы, а их заработки стали в разы меньше. Об этом информирует kp.

Почти остались без работы: сколько теперь зарабатывают российские звезды

Александр Ревва (фото из открытых источников)

Из многих зарубежных курортов, где российские звезды дают концерты, остается только одна Турция. Именно на турецкой территории на майские праздники состоятся концерты Басты, Сергея Лазарева, группы Руки вверх, Ханны, Тимати, Клавы Коки и других. Летом на турецких курортах отдыхающие смогут услышать выступления Димы Билана, Александра Реввы, Филиппа Киркорова, Ани Лорак, Егора Крида и других звезд РФ.

Правда, такие гонорары, как раньше, российские исполнители не получат, убеждены представители коммуникационного агентства All Star Media Виктор Устенко и Дмитрий Павлов. Они отмечают, что спрос на звездных артистов на частных вечеринках снизился в разы, по этой причине уменьшились и их заработки.

"Многие заказчики, клиенты event-агентств и организаторы частных мероприятий уменьшили бюджеты. Они спрашивают артистов, гонорар которых в среднем до 1 500 000 рублей. У тех артистов, у которых гонорар немного выше — работы стало меньше. И сейчас тот, кто более лоялен и пластичный в данном вопросе, получает больше работы", – говорят эксперты.

К примеру, если в мирные времена Баста, "Руки вверх", Киркоров, Билан зарабатывали от 3-4 млн руб, то сейчас их ценник – не выше 1-1,5 млн руб.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ЕС и США вводят новые санкции против России. Евросоюз одобрил пятый пакет санкций против России за агрессию против Украины. Новые санкции ввели и в США.


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Источник: https://www.kp.ru/daily/27377.5/4570230/
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