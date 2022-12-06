Почувствуй себя старым. Актеры, которые были детьми в рождественских фильмах, теперь взрослые (ФОТО)

Самые рождественские и новогодние фильмы выходили несколько десятилетий назад. Актеры, игравшие детских персонажей, уже стали взрослыми и завели собственные семьи с детьми. Портал "Комментарии" со ссылкой на издание Buzz Feed создал подборку актеров, игравших детские роли в новогодних и рождественских фильмах, но сейчас им 30.

Маколей Калкин тогда и сейчас. Фото: из открытых источников

В Украине один из самых известных новогодних фильмов "Один дома". Когда большая семья отправляется в другой город для празднования Рождества, маленький парень случайно остается в большом доме и защищает его от воров. Этим малышом оказался Маколей Калкин, которому на момент съемки в фильме "Один дома" было 10 лет. Сейчас же актеру 42.

Интересно, что актер сам шутит над своим возрастом. В своей странице Twitter Маколей Калкин в 2020 году написал: Эй, ребята, хотите почувствовать себя стариками? Мне 40.

Кевин, он же Маколей Калкин, из "Один дома" тогда и сейчас.





Фуллер, он же Киран Калкин, из фильма "Один дома". Он был номинирован как лучший актер второго плана в драматическом сериале на премии "Эмми" в 2022 году за работу в "Следующие".





Сюзан, она же Мара Уилсон, с "Чудеса на 34-й улице"





Синди Лу Кто, она же Тейлор Момсен, из фильма "Как Гринч украл Рождество". Ее группа The Pretty Reckless играет с аншлагом в Европе.





Алекс Прюитт, он же Алекс Д. Линц, из "Один дома 3" и его недавнее фото. Звезда третьего фильма "Один дома" почти не появляется в соцсетях.

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