Полякову жестоко унизили в Польше: артистка шокировала детали инцидента

Украинская певица Оля Полякова рассказала о неприятном случае, который произошел с ней во время пересечения польской границы. Артистка пожаловалась на отношение польских таможенников и поделилась своими эмоциями после проверки.

Об инциденте она сообщила в своих Instagram-историях. По словам певицы, она направлялась в Лондон и пересекала границу транзитом через Польшу. Однако вместо обычного пути путешествие запомнилось ей напряженной ситуацией на пункте пропуска. Полякова утверждает, что проверка была чрезвычайно подробной: ее багаж полностью осмотрели, а вещи из чемодана буквально перевернули вверх дном.

Певица рассказала, что таможенники тщательно пересматривали личные вещи и вели себя очень резко во время общения. Это, по ее словам, и послужило причиной эмоциональной реакции.

"Хочу пожаловаться, меня распирает. Поляки к нам так плохо относятся. И очень по-другому относятся к иностранцам. Сегодня ночью перевернули весь мой чемодан. Что-то искали, рылись, в личных вещах тоже копались. К тому же еще и грубо разговаривали", — поделилась артистка.

Полякова также отметила, что самая проверка сопровождалась большим количеством требований со стороны пограничников. По ее словам, ей постоянно приходилось показывать документы, открывать багаж и отвечать на вопросы. Певица призналась, что ситуация была настолько напряженной, что ей было сложно сдерживать эмоции.

Артистку особенно возмутило то, что, как она утверждает, к людям с европейскими паспортами отношение было более лояльным. Именно эта разница в поведении пограничников и вызвала у нее наибольшее негодование.

"Фото, документы, покажи, раскрой. Был какой-то кошмар. Едва сдержалась. Только антидепрессант мне помог не разозлиться и не разгрызть им поллица", — добавила певица.

