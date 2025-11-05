Полякова йде напролом: співачка шокувала заявою про Євробачення

Співачка Оля Полякова поділилася своїми планами, якщо правила Національного відбору на "Євробачення" залишаться без змін. Співачка пояснила, чому її участь у конкурсі є настільки важливою, і як вона планує боротися за цю можливість.

Фото: з відкритих джерел

Нещодавно Суспільне повідомило, що, попри заяви Полякової, правила відбору не будуть змінені. Відповідно до цих правил, артисти, які виступали в Росії або на окупованих нею територіях після 2014 року, не можуть брати участь у "Євробаченні" від України.

В інтерв'ю виданню INSIDER Оля заявила, що не планує здаватися у боротьбі за право взяти участь у Нацвідборі. Співачка підкреслила, що для неї важливо не тільки виступити, але й відстоювати зміну "системи покарань". Вона додала, що не є людиною, яка змириться з несправедливістю, і хоче вести діалог, а не конфлікти.

"Якщо мене не почують сьогодні, я скажу це завтра. Питання не в мені, а в тому, яким буде наше майбутнє. Ми будуємо країну, де є діалог і розвиток, чи залишаємося в системі покарань?", — заявила Полякова.

Співачка також зазначила, що багато артистів, які виступали в Росії, вже давно змінили свою позицію і відмовилися від вигідних контрактів, підтримавши Україну. Вона вважає, що для таких артистів варто переглянути правила відбору, аби дати їм шанс бути рівними серед інших.

"Багато артистів, які ще до 2022 року зробили вибір на користь України, не кричали про це, а просто працювали і підтримували нашу країну. Вони мають право бути рівними з іншими, так само як і всі українці", — додала Полякова.

