Популярная российская актриса родила первенца в 53 года

Популярная российская актриса, звезда Comedy Woman и ее муж, итальянский бизнесмен Стефано Маджи впервые стали родителями, пишет Главред.

Марина Федункив с мужем

Все бы ничего, только вот "молодой" российской матери к моменту рождения ребенка исполнилось 53 года. Как пишет российский пропагандистский ресурс Стархит, Марина Федункив заморозила свои яйцеклетки еще до замужества с итальянцем.

"Я очень ответственно в своей голове подходила к этому моменту. Те же яйцеклетки заморозила именно с таким прицелом. И осознавала: может случиться, что эта идея никогда не реализуется. С мужчинами мне не везло, как вы знаете. Детей от своих бывших мне рожать не хотелось. В какой-то момент я все мысли о материнстве убрала с головы, максимально забила график. работой, чтобы не думать по этой теме. А потом и вовсе перестала остро переживать: ну, не случится – и не случится”, – разговорилась артистка.

Пара пока тщательно скрывает ребенка от посторонних глаз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Меган Фокс выставила обнаженное фото и сообщила о четвертой беременности

Меган Фокс в четвертый раз беременна и это будет первый общий ребенок с его любимым – 34-летним музыкантом Machine Gun Kelly. Радостной новостью звезда поделилась на своей странице в Instagram .

Она опубликовала провокационный снимок, на котором позирует нагой и вся облита черной краской. Одной рукой Меган прикрывает грудь, а другой держится за заметно округлый беременный живот. На другой фотографии Фокс показывает тест на беременность с положительным результатом.

"Ничего действительно не потеряно. С возвращением", — подписала она фото. Меган Фокс пережила выкидыш на 10 неделе беременности. Об этом она рассказала в своих мемуарах. Ребенок был от Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер).