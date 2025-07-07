Потап показал "видео" на котором Фреймут и Ефросинина на свалке

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Slava Kot
Украинский рэпер Потап, ныне выступающий под сценическим именем Славик Балаган, опубликовал видео созданное с помощью искусственного интеллекта, в котором телеведущие Ольга Фреймут и Маша Ефросинина находятся на свалке.
Потап на ИИ видео с Фреймут и Ефросининой
На видео опубликованном в Instagram, Потап в виртуальном образе водителя мусоровоза засыпает мусором лежащую среди отходов Ефросинину. Между тем визуализированная Фреймут спокойно пьет кофе на свалке.
ИИ-видео Потапа, где Ефросинина и Фреймут на свалке:
Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на провокационный контент. Некоторые увидели в видео попытку привлечь к себе внимание из-за конфликтности. В то время как другие пользователи возмутились опубликованным видео Потапа с Фреймут и Ефросининой.
Кто такой Славик Балаган
Славик Балаган, или Потап, настоящее имя Алексей Потапенко – это украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссер, сценарист, композитор, телеведущий. Он также является мастером спорта международного класса по водному поло. Потап известен своим участием и продюсированием таких музыкальных коллективов как "Потап и Настя", "Время и Стекло", "MOZGI". Он также был тренером вокального шоу "Голос країни".
После начала полномасштабного вторжения уехал из Украины и сменил свое сценическое имя на Славик Балаган.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Потапа был замечен с пакетом на шее.
Также "Комментарии" писали, что нардепка Марьяна Безуглая ответила Ефросининой на бранную критику вспомнив о муже.