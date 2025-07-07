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Потап показал "видео" на котором Фреймут и Ефросинина на свалке

Потап опубликовал провокационное видео, созданное благодаря искусственному интеллекту с Фреймут и Ефросининой.

7 июля 2025, 17:50
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Slava Kot

Украинский рэпер Потап, ныне выступающий под сценическим именем Славик Балаган, опубликовал видео созданное с помощью искусственного интеллекта, в котором телеведущие Ольга Фреймут и Маша Ефросинина находятся на свалке.

Потап показал "видео" на котором Фреймут и Ефросинина на свалке

Потап на ИИ видео с Фреймут и Ефросининой

На видео опубликованном в Instagram, Потап в виртуальном образе водителя мусоровоза засыпает мусором лежащую среди отходов Ефросинину. Между тем визуализированная Фреймут спокойно пьет кофе на свалке.

"Славик в движении. Что он найдет... решать вам", — подписал свое видео Slavic Balagan.

ИИ-видео Потапа, где Ефросинина и Фреймут на свалке:

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на провокационный контент. Некоторые увидели в видео попытку привлечь к себе внимание из-за конфликтности. В то время как другие пользователи возмутились опубликованным видео Потапа с Фреймут и Ефросининой.

"Это он такие видосики делает, чтобы потом звезды писали посты с недовольством и делали ему пиар. Пусть просто игнорируют. Потапу действительно место на свалке шоу-бизнеса"

"Что с тем Потапом делается? Не знаю, что он хочет этим показать — унизить ли своих коллег. Но это уже слишком!"

"А о Каменских когда будет?"

"От имени всех адекватных украинцев заявляю – он не наш".

Кто такой Славик Балаган

Славик Балаган, или Потап, настоящее имя Алексей Потапенко – это украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссер, сценарист, композитор, телеведущий. Он также является мастером спорта международного класса по водному поло. Потап известен своим участием и продюсированием таких музыкальных коллективов как "Потап и Настя", "Время и Стекло", "MOZGI". Он также был тренером вокального шоу "Голос країни".

После начала полномасштабного вторжения уехал из Украины и сменил свое сценическое имя на Славик Балаган.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Потапа был замечен с пакетом на шее.

Также "Комментарии" писали, что нардепка Марьяна Безуглая ответила Ефросининой на бранную критику вспомнив о муже.



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