Потап пригласил украинцев на свой концерт на русском языке: украинцы не на шутку разозлились

Украинский продюсер и рэпер Потап, ныне выступающий под псевдонимом Slavic Balagan, попал в центр внимания из-за использования русского языка.

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Так, Потап активно анонсирует свой будущий концерт в Израиле, в частности он поделился видео на своей Instagram-странице, где пытается пригласить поклонников на шоу в Хайфе. Видео сопровождалось не только кратким описанием на английском языке, но и постом под видео, где информация о концерте была представлена на трех языках: английском, украинском и, что удивило многих, на русском.

"Потап в Хайфе вместе со Slavic Balagan! Внимание: этот концерт может вызвать эмоциональные танцы, приступы смеха и внезапное желание надеть спортивный костюм", — говорится в сообщении.

Реакция поклонников была очень разной. Многие из них одобрительно отреагировали на сообщения, с восторгом ожидая концерта, однако значительное количество пользователей не скрывало критику. Многие украинцы выразили недовольство тем, что Потап, находясь за границей, не только продолжает вести свое творчество за пределами родной страны, но и использует русский язык, в то время как в Украине идет война. Это вызвало немалое возмущение, и многие спрашивали, почему артист, пользующийся такой большой популярностью в Украине, не учитывает чувствительность этой ситуации.

Следует отметить, что Потап активно работает за пределами Украины и недавно сменил сценическое имя на Slavic Balagan. Певица Настя Каменских уже высказала свое мнение по поводу карьеры мужчины за границей и публично обратилась к нему.

"Комментарии" уже писали, что Потап создал полный ребрендинг своего образа и в стиле восточных европейцев придумал новое имя.