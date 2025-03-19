Пугачева не приедет в Россию на церемонию похорон Киркорова

Российский продюсер Сергей Дворцов сообщил, что певица Алла Пугачева может прибыть в Москву, чтобы попрощаться с бывшим свекром Бедросом Киркоровым, пишут российские СМИ.

Алла Пугачева. Фото: УНИАН

По словам продюсера, между Пугачевой и Бедросом существовали теплые дружеские отношения, но это не единственная причина возможного ее приезда в Россию.

"Ее появление вызвало бы большой резонанс. Алла может приехать не только из-за уважения бывшего свекра, но и чтобы напомнить о себе важным лицам", — отметил Дворцов.

Продюсер также добавил, что, если Пугачева приедет, ее визит в Москву не продлится больше суток.

В то же время, концертный директор Аллы Пугачевой, Елена Чупракова, заявила, что певица не планирует приезжать на прощание с Бедросом Киркоровым.

"Не приедет", — ответила Чупракова на вопросы журналистов.

Стоит отметить, что в мае 2023 года уже давно не проживающая в России Пугачева приезжала на похороны модельера Валентина Юдашкина на Троекуровское кладбище в Москве. Тогда ее автомобиль проехал мимо журналистов, и она отказалась общаться с прессой, сразу зайдя в семью покойного дизайнера.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 18 марта стало известно о смерти Бедроса Киркорова — отца Филиппа Киркорова, который также поддерживает путинский режим.

Бедрос Киркоров ушел из жизни в возрасте 92 лет в собственном доме. Несмотря на свой солидный возраст и то, что он родился в Болгарии, он активно поддерживал политику Владимира Путина и оправдывал вторжение России в Украину. В одном из интервью российским пропагандистским СМИ Киркоров-старший заявил, что Крым является "исконно русской землей".