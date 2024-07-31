Пугачева раскрыла причину своей музыкальной тишины: почему артистка не поет 15 лет

Популярная советская и российская певица Алла Пугачева заявила, что имеет барьер, из-за которого не может петь последние 15 лет. По ее словам, это происходит из-за того, что "где-то стреляет".



Пугачева рассказала, вернется ли на сцену. Фото из открытых источников

75-летняя российская певица Алла Пугачева посетила фестиваль Laima Rendezvous в Юрмале, где ответила на вопрос, вернется ли она на сцену. Российская артистка не осудила вторжение РФ в Украину, но заявила, что ей полтора десятилетия мешают петь выстрелы.

"Я говорила вам уже, что пока где-то стреляет – птицы молчат. Я никак не могу преодолеть этот барьер. К тому же 15 лет уже не пою", — сказала Пугачева в коротком комментарии для Lifestyle baltic.

Певица не стала говорить о полном завершении своей карьеры, а указала, что имея желание, смогла бы дать концерт.

"Петь я еще могу, ходить тоже хожу. Когда будет желание и вдохновение – приеду (с концертами)", — добавила Пугачева.

Пока непонятно, что Пугачева имела в виду под выстрелами – войну в Украине или военный конфликт в Израиле, куда российская певица сбежала после полномасштабного вторжения Российской Федерации на украинские территории в феврале 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин отреагировали на российский ракетный удар по детской больнице в Киеве.

Также "Комментарии" писали, что спикер МИД РФ Мария Захарова критически ответила на комментарии Пугачевой, осудившей российский удар по больнице в Украине. По ее словам, "бог без советов" разберется, что произошло во время российской атаки.



