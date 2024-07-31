logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Пугачева раскрыла причину своей музыкальной тишины: почему артистка не поет 15 лет
commentss НОВОСТИ Все новости

Пугачева раскрыла причину своей музыкальной тишины: почему артистка не поет 15 лет

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что ей мешает петь последние годы.

сегодня, 16:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Популярная советская и российская певица Алла Пугачева заявила, что имеет барьер, из-за которого не может петь последние 15 лет. По ее словам, это происходит из-за того, что "где-то стреляет".

Пугачева раскрыла причину своей музыкальной тишины: почему артистка не поет 15 лет

Пугачева рассказала, вернется ли на сцену. Фото из открытых источников

75-летняя российская певица Алла Пугачева посетила фестиваль Laima Rendezvous в Юрмале, где ответила на вопрос, вернется ли она на сцену. Российская артистка не осудила вторжение РФ в Украину, но заявила, что ей полтора десятилетия мешают петь выстрелы.

"Я говорила вам уже, что пока где-то стреляет – птицы молчат. Я никак не могу преодолеть этот барьер. К тому же 15 лет уже не пою", — сказала Пугачева в коротком комментарии для Lifestyle baltic.

Певица не стала говорить о полном завершении своей карьеры, а указала, что имея желание, смогла бы дать концерт.

"Петь я еще могу, ходить тоже хожу. Когда будет желание и вдохновение – приеду (с концертами)", — добавила Пугачева.

Пока непонятно, что Пугачева имела в виду под выстрелами – войну в Украине или военный конфликт в Израиле, куда российская певица сбежала после полномасштабного вторжения Российской Федерации на украинские территории в феврале 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин отреагировали на российский ракетный удар по детской больнице в Киеве. 

Также "Комментарии" писали, что спикер МИД РФ Мария Захарова критически ответила на комментарии Пугачевой, осудившей российский удар по больнице в Украине. По ее словам, "бог без советов" разберется, что произошло во время российской атаки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости