Пугачева раскрыла причину своей музыкальной тишины: почему артистка не поет 15 лет

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Slava Kot
Популярная советская и российская певица Алла Пугачева заявила, что имеет барьер, из-за которого не может петь последние 15 лет. По ее словам, это происходит из-за того, что "где-то стреляет".
Пугачева рассказала, вернется ли на сцену. Фото из открытых источников
75-летняя российская певица Алла Пугачева посетила фестиваль Laima Rendezvous в Юрмале, где ответила на вопрос, вернется ли она на сцену. Российская артистка не осудила вторжение РФ в Украину, но заявила, что ей полтора десятилетия мешают петь выстрелы.
Певица не стала говорить о полном завершении своей карьеры, а указала, что имея желание, смогла бы дать концерт.
Пока непонятно, что Пугачева имела в виду под выстрелами – войну в Украине или военный конфликт в Израиле, куда российская певица сбежала после полномасштабного вторжения Российской Федерации на украинские территории в феврале 2022 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин отреагировали на российский ракетный удар по детской больнице в Киеве.
Также "Комментарии" писали, что спикер МИД РФ Мария Захарова критически ответила на комментарии Пугачевой, осудившей российский удар по больнице в Украине. По ее словам, "бог без советов" разберется, что произошло во время российской атаки.
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