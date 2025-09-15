logo

Пугачеву хотят судить в России из-за интервью: сумма иска шокирует
Пугачеву хотят судить в России из-за интервью: сумма иска шокирует

С Пугачевой пытаются взыскать значительную сумму из-за ее одобрительных высказываний в адрес первого президента Ичкерии Джохара Дудаева.

15 сентября 2025, 15:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

В России против певицы Аллы Пугачевой подали судебный иск из-за ее недавнего интервью проекту "Скажи Гордеевой". Об этом сообщает Telegram-канал Shot, ссылаясь на источники.

Пугачеву хотят судить в России из-за интервью: сумма иска шокирует

Алла Пугачева. Фото: 24 Канал

Истцом выступает адвокат Александр Трещев. Он требует взыскать с певицы, покинувшей территорию РФ, 1,5 миллиарда рублей (эквивалент примерно 750 миллионов гривен) из-за ее положительных высказываний в адрес Джохара Дудаева — первого президента непризнанной Чеченской Республики Ичкерия, которого российские власти официально считают террористом.

По мнению юриста, Пугачева своими словами не только "прославляла террориста", но и "презрела память ветеранов боевых действий". В случае если иск будет удовлетворен, Трещев обещает передать все средства на нужды ветеранов, оставив себе лишь символическую сумму — один рубль.

В интервью, вышедшем 10 сентября, Алла Пугачева заявила, что считала Дудаева "порядочным и порядочным человеком". Она также выразила сожаление, что "не смогла ничего сделать, чтобы Джохар остался в живых".

Следует напомнить, что РФ никогда не признавала независимость Ичкерии и начала военную операцию против нее в 1994 году. В 1996-м Джохар Дудаев был ликвидирован в результате спецоперации российских войск.

Кроме того, Примадонна в том же интервью рассказала, как откровенно говорит со своими детьми о смерти, пытаясь подготовить их к реалиям жизни. Она призналась, что раньше поддерживала Путина, даже голосовала за него, считая его "умным". Однако разочаровалась после одного трагического события, не указав конкретно, о чем идет речь.

Как уже писали "Комментарии", совместные военные учения России и Беларуси под названием "Запад-2025" подходят к завершению, и Кремль, вероятно, уже определился, как дальше использовать сосредоточенную на белорусской территории военную группировку.



