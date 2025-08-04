Пугачеву и Галкина жестоко разгромили из-за желания приехать в Украину: громкое заявление

Телеведущий Алексей Суханов эмоционально выразил свою позицию по поводу планов российских артистов приехать в Украину во время войны. В частности, речь идет о заявлении Максима Галкина и Аллы Пугачевой, недавно сообщивших о своем желании дать концерты на украинской сцене. Эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию в украинском обществе, а сам Суханов подверг критике такую идею.

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В комментарии для "Новости.LIVE" телеведущий провел аналогию с выздоровлением после болезни.

"Когда мы простудились, потому что посидели на протяжении или подхватили вирус, то мы пытаемся на день-два остаться дома ради иммунной системы. Чтобы дать ей немного встать на ноги. И уже тогда можно выходить и заниматься своими делами. Я уверяю, что пока украинское общество в какой-то мере приезжает. мы поймем все, тогда они могут приезжать. А пока мы на опасной границе.

Суханов подчеркнул, что в условиях войны важно сосредоточиться именно на развитии украинской культуры, а не на возвращении российских деятелей в публичное пространство.

"Если коротко, то я считаю, что сейчас не время их пускать сюда. Мы должны упирать свое, украинское. Они могут поддерживать кого угодно. И большая благодарность им, что они поддерживают Украину, но они должны оставаться чужими для Украины. Потому что если мы их воспринимем 'своими', мы снова не станем. украинца", — добавил телеведущий.

Как уже писали "Комментарии", Максим Галкин и Алла Пугачева приехали в Юрмалу на музыкальный фестиваль Laima RendezVous. Во время пресс подхода артист признался, что изучает украинский язык, и ответил, что вместе с женой поддерживают Украину.