Путинистку Нетребко жестко поставили на место в Европе: детали громкого скандала
НОВОСТИ

Путинистку Нетребко жестко поставили на место в Европе: детали громкого скандала

Звезда оперы не скрывает поддержки агрессивных действий Кремля.

3 октября 2025, 14:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Клуж-Напоке (Румыния) отменили запланированный на 6 октября концерт российской оперной певицы Анны Нетребко, неоднократно публично поддерживавшей политику Кремля. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Путинистку Нетребко жестко поставили на место в Европе: детали громкого скандала

Анна Нетребко. Фото: из открытых источников

Как отметили в МИДе, дипломатические представители Украины в Румынии провели активную коммуникацию с румынскими учреждениями, в том числе с руководством Национальной музыкальной академии, Министерством иностранных дел, Министерством культуры и органами местных властей. В процессе приняли участие представители гражданского общества. Благодаря совместным усилиям удалось не допустить выступления исполнительницы, которая ассоциируется с пророссийской позицией.

В министерстве подчеркнули, что отмена концерта является проявлением солидарности с украинским народом и частью противодействия гибридному влиянию РФ из-за так называемых "культурно-художественных событий".

Кроме концерта, Анна Нетребко должна была получить звание почетного доктора Национальной музыкальной академии имени Георге Димы. Это вызвало особую обеспокоенность, ведь против певицы в Украине действуют санкции из-за ее публичной поддержки агрессивной политики России.

Ранее Нетребко уже появлялась на сценах в странах Запада. В частности, ее недавнее выступление в Лондоне вызвало волну возмущения в украинском обществе. На ситуацию также отреагировала Первая леди Украины Елена Зеленская, раскритиковавшая толерантное отношение к поддерживающим войну артистам.

Как уже писали "Комментарии", глава Офиса президента Андрей Ермак обратил внимание на то, что российское сопрано Анна Нетребко вернется на сцену Римской оперы.



