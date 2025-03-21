Пять звезд, оказавшихся в черном списке Голливуда

Голливуд может быть местом больших возможностей, но в то же время он безжалостен к попадающим в немилость. Некоторые актеры из-за скандалов, конфликтов или несправедливых обстоятельств оказались вне системы, фактически потеряв карьеру. Портал "Комментарии" подготовил подборку из пяти знаменитостей, внесенных в неофициальный черный список Голливуда.

Мэл Гибсон. Фото из открытых источников

Мира Сорвино

Лауреат "Оскара" Мира Сорвино стала одной из жертв продюсера Харви Вайнштейна. По ее словам, он неоднократно добивался ее и после отказа она начала терять роли. Позже режиссер Питер Джексон подтвердил, что Вайнштейн советовал ему избегать Сорвино, называя ее "проблемной актрисой".

Только после движения #MeToo ситуация изменилась. Актриса снова начала получать роли, а Вайнштейна приговорили к заключению за сексуальные преступления.

Чарли Шин

В 2000-х Чарли Шин был одним из самых высокооплачиваемых актеров телевидения, зарабатывая миллионы на сериале "Два с половиной человека". Однако его эксцентричное поведение, проблемы с наркотиками и конфликты с продюсерами привели к катастрофе.

В 2011 году Шина уволили из "Двух с половиной мужчин" после серии скандальных заявлений и оскорблений в адрес создателей шоу. После этого он пытался возобновить карьеру, но оказалось, что Голливуд его фактически бойкотирует. В 2014 году актер признался, что из-за этого не может найти стабильную работу.

Брендан Фрейзер

В 90-х Брендан Фрейзер был одной из популярнейших звезд Голливуда, но после триумфа "Мумии" его карьера внезапно остановилась. Оказалось, что актер пал жертвой непубличного скандала. Он обвинил президента Голливудской ассоциации иностранной печати Филиппа Берка в сексуальном насилии.

По словам Фрейзера, после инцидента ему перестали предлагать большие роли, а его карьера начала приходить в упадок. Лишь в 2022 году он триумфально вернулся благодаря фильму "Кит", за который получил "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Роуз Макгоуэн

Звезда сериала "Все женщины ведьмы" Роуз Макгоуэн также оказалась в черном списке Голливуда после открытого выступления против Харви Вайнштейна. Она обвинила его в изнасиловании в конце 90-х, однако вместо поддержки столкнулась с изоляцией.

Режиссер Роберт Родригес попытался помочь ей, дав роль в фильме "Грайндхаус", но Вайнштейн, по словам Макгоуэн, "похоронил" картину в прокате. Впоследствии актриса отошла от кинематографа и стала активисткой движения #MeToo.

Мел Гибсон

Один из самых известных случаев голливудского бойкота – история Мела Гибсона. В 2006 году актера арестовали за вождение в нетрезвом состоянии, и во время задержания он позволил себе антисемитские высказывания. После этого его карьера резко пошла вниз. Еще больше усугубил ситуацию скандал в 2010 году, когда в сеть попали его расистские и агрессивные высказывания относительно бывшей партнерши Оксаны Григорьевой.

Гибсон на несколько лет фактически скрылся из Голливуда. Лишь в 2016 году он частично вернулся в индустрию с режиссерским фильмом "Из соображений совести".

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