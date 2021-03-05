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Главная Новости Звезды шоубизнес Раритетный кабриолет, танцы полуобнаженной красотки в бокале и блеск Голливуда: Михаил Поплавский выпустил новый яркий клип
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Раритетный кабриолет, танцы полуобнаженной красотки в бокале и блеск Голливуда: Михаил Поплавский выпустил новый яркий клип

Поющий ректор представил ребрендинг видео на хит «Приречений на любов» в 3D виртуальной реальности.

сегодня, 13:50
Автор:

Станислав Молчанов








Раритетный кабриолет, танцы полуобнаженной красотки в бокале и блеск Голливуда: Михаил Поплавский выпустил новый яркий клип

Фото: пресс-служба М. Поплавского

Поющий ректор Михаил Поплавский выпускает новые клипы, как горячие пирожки. Специально к празднику 8 Марта для любимых женщин он приготовил особенный подарок. Вслед за "Юним орлом" и "Далі буде", снятыми по новой технологии  3D виртуальной реальности, представил новое видео на хит "Приречений на любов".

Первыми новую работу в Университете культуры увидели  популярные блогеры, звездные выпускники, известные артисты: Виталий Козловский, Дмитрий Коляденко, Мила Нитич, Екатерина Бужинская и Наталья Валевская.  Кстати, увидев клип, певицы возмущались: "А почему нас нет в этом видео!?"


Концертный клип сняли в стилистике голливудского мюзикла 20-х годов с использованием современных мировых технологий: 3D виртуальной реальности, компьютерной графики, LED cube, Unreal Engine, traking systems и других.

Раритетный кабриолет, танцы полуобнаженной красотки в бокале и блеск Голливуда: Михаил Поплавский выпустил новый яркий клип - фото 2

Как всегда, Михал Михалыч в клипе появился в окружении красоток. Одежды на девушках, в каждом видео становится все меньше. Они удивляют эротичными танцами в бокале в стиле Диты фон Тиз. Если в предыдущем клипе Поплавский гонял на мотоцикле "Харлей Дэвидсон", то в новом видео – на раритетном кабриолете Chevrolet Impala.

"Приречений на любов" - одна из моих любимых песен. Мы хотели наполнить клип позитивной энергетикой, подарить атмосферу праздника, разбавить его иронией и голливудским шиком. Мы просто едем на шикарной машине, с красивыми девушками, под драйвовую музыку и кайфуем. Мы уже все так устали от кризиса, карантина, страха, что хочется больше позитива. Ну и пора встряхнуть шоу-бизнес, чтобы артисты активно возвращались к работе. А мы задаем тон", — сказал Поплавский.

Режиссерами клипа стали звездные выпускники Университета культуры Евгений Тимохин и Катя Царик, которая уже не первый раз работает с Поплавскому.

"Михаил Михайлович — очень выносливый актер, шесть дней подряд отработал на площадке. Главными героями стали его энергетика и харизма. В сюжете клипа мы использовали стилистику Голливуда 20-х годов, обыграв фамилию POPLAVSKY. Мне кажется, такая стилистика очень подходит ректору и такой драйвовой песни "Приречений на любов"", — поделилась Катя Царик.


Как пообещал Поплавский, вскоре он представит еще три новых работы и приступит к новым проектам. Уже в апреле вместе с Олегом Винником проведет "Українську пісню року". И останавливаться не собирается, как минимум лет до ста.

Раритетный кабриолет, танцы полуобнаженной красотки в бокале и блеск Голливуда: Михаил Поплавский выпустил новый яркий клип - фото 3

Говорит, что секрет его неуемной энергии и бодрости — в генетике и здоровом образе жизни.

"Я никогда не курил, мало употреблял алкоголя. Сейчас дважды в день плаваю в бассейне, прохожу быстрым шагом около шести тысяч шагов, употребляю только натуральную здоровую пищу", — поделился Поплавский и добавил, что это все необходимо подпитывать любовью.


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