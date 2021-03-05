Раритетный кабриолет, танцы полуобнаженной красотки в бокале и блеск Голливуда: Михаил Поплавский выпустил новый яркий клип

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Станислав Молчанов
Фото: пресс-служба М. ПоплавскогоПоющий ректор Михаил Поплавский выпускает новые клипы, как горячие пирожки. Специально к празднику 8 Марта для любимых женщин он приготовил особенный подарок. Вслед за "Юним орлом" и "Далі буде", снятыми по новой технологии 3D виртуальной реальности, представил новое видео на хит "Приречений на любов".
Первыми новую работу в Университете культуры увидели популярные блогеры, звездные выпускники, известные артисты: Виталий Козловский, Дмитрий Коляденко, Мила Нитич, Екатерина Бужинская и Наталья Валевская. Кстати, увидев клип, певицы возмущались: "А почему нас нет в этом видео!?"
Концертный клип сняли в стилистике голливудского мюзикла 20-х годов с использованием современных мировых технологий: 3D виртуальной реальности, компьютерной графики, LED cube, Unreal Engine, traking systems и других.
Как всегда, Михал Михалыч в клипе появился в окружении красоток. Одежды на девушках, в каждом видео становится все меньше. Они удивляют эротичными танцами в бокале в стиле Диты фон Тиз. Если в предыдущем клипе Поплавский гонял на мотоцикле "Харлей Дэвидсон", то в новом видео – на раритетном кабриолете Chevrolet Impala.
Режиссерами клипа стали звездные выпускники Университета культуры Евгений Тимохин и Катя Царик, которая уже не первый раз работает с Поплавскому.
Как пообещал Поплавский, вскоре он представит еще три новых работы и приступит к новым проектам. Уже в апреле вместе с Олегом Винником проведет "Українську пісню року". И останавливаться не собирается, как минимум лет до ста.
Говорит, что секрет его неуемной энергии и бодрости — в генетике и здоровом образе жизни.
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