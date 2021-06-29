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Главная Новости Звезды шоубизнес Раскованная модель Хайди Клум показала новые фото топлесс
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Раскованная модель Хайди Клум показала новые фото топлесс

48-летняя немецкая топмодель и телеведущая Хайди Клум активно работает не только над своей карьерой

сегодня, 00:46
Автор:

Ольга Чародий

Известная модель Хайди Клум взбудоражила фанатов серии пикантных фото на пляже, на которых демонстрирует аппетитные формы.

Раскованная модель Хайди Клум показала новые фото топлесс

Хайди Клум (фото из открытых источников)

48-летняя немецкая топмодель и телеведущая Хайди Клум активно работает не только над своей карьерой, но и над профилем в Инстаграм. Там за роскошной блондинкой следят более 8 миллионов пользователей.

Раскованная модель Хайди Клум показала новые фото топлесс - фото 2

И это совсем не удивительно, ведь красавица регулярно делится почти всем, что с ней случается на съемках и в обычной жизни.

Раскованная модель Хайди Клум показала новые фото топлесс - фото 3

Недавно модель опубликовала серию фотографий на пляже, которые сделал ее муж, гитарист Tokio Hotel Том Каулитц.

Раскованная модель Хайди Клум показала новые фото топлесс - фото 4

На фото Хайди позирует топлес, демонстрируя стройную фигуру с разных ракурсов, а также оставляя за кадром самое интимное.

Раскованная модель Хайди Клум показала новые фото топлесс - фото 5

Отметим, что после свадьбы с Каулитц Клум стала чаще показывать поклонникам довольно пикантные моменты из своей жизни.

Напомним, известная американская модель plus size Эшли Грэм опубликовала в своем Instagram фотографию собственного обнаженного тела, чтобы напомнить подписчикам, что они должны любить свою кожу. "Поскольку погода становится теплее, я знаю, что многие люди борются с тем, чтобы носить меньше одежды и показывать больше кожи", — написала в начале своего поста Эшли. Модель дополнила публикацию еще несколькими снимками женщин plus size, которые демонстрируют растяжки на коже, и добавила слова: "Красиво. Конец обсуждения".

Таким образом Эшли Грэм призвала людей искренне любить свое тело и не бояться показывать его. "Я надеюсь, что эти фото красивых тел, на которых я отмечена, будут мотивировать вас любить вашу кожу", — написала модель в посте. — Верьте мне, когда я говорю, что ваше тело красивое, и я знаю, как это легко говорить себе ложь, что ты недостаточно хороша, недостаточно худая, недостаточно сексуальна, недостаточно безупречная, чтобы одевать майки и купальники, но на улице жарко, поэтому одевай", — добавила Грэм.


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Источник: https://www.instagram.com/heidiklum/
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