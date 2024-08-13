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Разлучницы украинского шоу-бизнеса: кто из звезд "отбивал" чужих мужей

От любовниц до законных супруг: истории звездных измен, закончившиеся свадьбами

сегодня, 16:48
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Черновалова Кристина

Каждая история любви уникальна, но когда она касается публичных лиц, особенно украинских звезд, обсуждение становится всеобщим. Рассказы о том, как известные личности становились причиной разрушения семей, всегда вызывают широкий резонанс. “Комментарии” вспоминают скандальные истории украинских знаменитостей, чьи любовные увлечения приводили к большим переменам в личной жизни.

Разлучницы украинского шоу-бизнеса: кто из звезд "отбивал" чужих мужей

Разлучницы: 5 украинских звезд, которые забрали мужчин из семьи

Одной из самых обсуждаемых фигур в этом контексте является певица Оля Полякова. Отношения с бизнесменом Вадимом Бурковским начинались как роман с женатым мужчиной, но вскоре Вадим решил развестись и жениться на Оле. С тех пор пара живет вместе много лет, демонстрируя крепость своих отношений.

Разлучницы украинского шоу-бизнеса: кто из звезд ”отбивал” чужих мужей - фото 2

Не менее громкой была история Насти Каменских и Потапа. Их долгий тайный роман, начавшийся еще когда Потап был женат, завершился шумной свадьбой в 2019 году. Несмотря на слухи о возможном расставании, супруги продолжают опровергать их, делая акцент на своем счастье в социальных сетях.

Разлучницы украинского шоу-бизнеса: кто из звезд ”отбивал” чужих мужей - фото 3

Лилия Ребрик, известная телеведущая, тоже не скрывает, что ее брак с хореографом Андреем Диким начался с романа, который сложился, когда он был в гражданском браке. Пара встретилась на съемках шоу "Танцы со звездами" и не смогла противостоять возникшим чувствам.

Разлучницы украинского шоу-бизнеса: кто из звезд ”отбивал” чужих мужей - фото 4

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян тоже нашли друг друга во время работы — на проекте "Голос страны", когда Арсен был замужем. Их отношения привели к разводу Арсена и новой семейной жизни с Тоней.

Разлучницы украинского шоу-бизнеса: кто из звезд ”отбивал” чужих мужей - фото 5

Вера Брежнева и Константин Меладзе скрывали свой роман годами, несмотря на слухи и подозрения со стороны супруги Меладзе. История их отношений остается одной из наиболее запоминающихся, поскольку Вера была замужем, когда начала встречаться с Константином, что не мешало ей в конце концов выйти за него замуж после развода.

Разлучницы украинского шоу-бизнеса: кто из звезд ”отбивал” чужих мужей - фото 6

Эти истории звездных личностей напоминают нам о сложности человеческих отношений и о том, что путь к счастью может быть исполнен неожиданных поворотов. И, хотя общественное мнение часто критично к подобным связям, каждая история имеет свои нюансы и обстоятельства, заслуживающие внимания.



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