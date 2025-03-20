Украинский рэпер Вячеслав Дрофа, больше известный под сценическим именем OTOY, стал членом независимой рабочей группы Министерства экономики, занимающейся разработкой платформы Work in Ukraine. О своем новом назначении он сообщил в социальных сетях.

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По его словам, он присоединился к команде, которую возглавляет Юлия Свириденко, первая вице-премьер-министр и министер экономики Украины, а также Татьяна Бережная, заместитель министра, и Александр Циборт, заместитель министра по вопросам цифрового развития. OTOY будет работать над концепцией платформы, ориентируясь на развитие направления Work in Ukraine.

"Работать, учиться и вести бизнес в Украине — это необходимость. И это касается не только военного, но и гражданского сектора. Однако главная проблема — это поиск работы для людей, имеющих необходимые навыки, и для работодателей, которые ищут квалифицированных работников. Если это и работает сейчас, то только с помощью огромных усилий с обеих сторон", — также важно.

Вячеслав Дрофа отметил, что его цель – помочь людям находить работу быстрее, обеспечить качественное образование и создать условия для развития бизнеса в Украине.

Портал "Комментарии" писал, что экс-советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон считает угрозы санкциями президента США в адрес России пустыми и говорит, что так глава Белого дома якобы пытается продемонстрировать "баланс" в отношении Украины и РФ. Болтон отметил, и сам Трамп, и Путин прекрасно понимают, что угрозы американского президента ввести санкции и тарифы против РФ "абсолютно пусты".