Рейд ТЦК на концерте "Океан Эльзы": первая реакция Вакарчука

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые после концерта, на котором сотрудники ТЦК устроили рейд, высказал свое мнение по этому поводу. Комментарий музыканта для "ТСН" оказался весьма сдержанным. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "РБК-Украина".

Святослав Вакарчук. Фото: из открытых источников

Святослав Вакарчук рассказал, что серию концертов группа "Океан Эльзы" решила приурочить к 30-летию музыкального коллектива. Именно к этой дате музыканты устроили концерт в киевском Дворце Спорта. Более того, группа собирается дать концерты в субботу, воскресенье и во вторник.

Музыкант высказал слова благодарности всем ценителям творчества группы "Океан Эльзы", которые пришли к ним на концерт.

В то же время Святослав Вакарчук ушел от ответа на вопрос о рейдах ТЦК и о том, что у Дворца Спорта, по информации ряда СМИ, мужчинам выписывали повестки.

"Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В том числе за то, что они сейчас продолжают приходить поддерживать нас. Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка", — прокомментировал лидер группы "Океан Эльзы".

Интересно, что на странице "Океан Эльзы" в Instagram уже появился пост ко дню рождения группы. В нем о ситуации с ТЦК тоже ничего не сказано.

Отметим, в Киеве возле Дворца спорта, где проходил концерт группы "Океан Эльзы", сотрудники ТЦК и полиции начали массово задерживать военнообязанных. Как сообщали СМИ, после завершения выступления возле Дворца спорта посетителей ждали сотрудники ТЦК вместе с патрульной полицией. У мужчин проверяли документы. Некоторых мужчин задержали и силой забрали в ТЦК, еще нескольким выписали повестки и отпустили.

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