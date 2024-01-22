Рейтинг IQ знаменитостей: ТОП звезд с самым высоким и самым низким уровнем интеллекта

В мире гламура и шоу-бизнеса не только внешний вид и талант играют решающую роль. Ум и интеллект также занимают важное место в жизни знаменитостей.

ТОП самых умных и глупых звезд

"Комментарии" составили рейтинг IQ известных личностей, которые не только ошеломляют своими достижениями, но и подтверждают свою умственную силу.





Что такое IQ и почему это важно для знаменитостей

Интеллектуальный квоциент (IQ) является мерой интеллектуальных способностей человека. В контексте знаменитостей, высокий IQ может служить дополнительным показателем их таланта и успешности в интеллектуальных предприятиях.

Рейтинг IQ знаменитостей подтверждает, что звезды не только успешны и знамениты в своем деле, но и обладают выдающимися умственными способностями. Умением совмещать умственное развитие и карьеру — поистине мастерство, которому следует поучиться.





ТОП знаменитостей с самым высоким уровнем IQ

Средний уровень IQ по тесту Айзенка находится в пределах 100-120 единиц, "выше среднего" – больше 130, а IQ выше 139 могут похвастаться лишь 6% жителей планеты. Рассмотрим, кто из знаменитостей самый умный.





Роуэн Аткинсон

Британский актер Роуэн Аткинсон стал известным благодаря своей роли в фильме "Мистер Бин", где он воплотил на экране необычного персонажа, который поражал своей глупостью. Интересно, что в реальной жизни актер далек от этого персонажа, поскольку его интеллектуальный уровень оценивается в 178 IQ.









Кейт Бекинсейл

Кейт Бекинсейл, британская актриса, продемонстрировала впечатляющий результат в интеллектуальном тестировании, достигнув уровня IQ в 160 баллов.









Шэрон Стоун

Актриса из США, Шэрон Стоун, завершила обучение в школе Saegertown, а затем посвятила себя изучению искусства и литературы в Пенсильванском университете. Заслуженно считаясь одной из наиболее интеллектуальных актрис Голливуда, ее уровень IQ оценивается в 154.









Лиза Кудроу

Американская актриса Лиза Кудроу, известная своим участием в сериале "Друзья", исполнила роль легкомысленной и наивной девушки. Однако, на самом деле Лиза совсем не похожа на своего персонажа, ведь ее уровень интеллекта составляет 154 IQ. Более того, в течение восьми лет знаменитость активно участвовала в научных исследованиях, в которых ее помощь использовалась для изучения взаимосвязи леворукости и мигрени под руководством своего отца.









Мэтт Деймон

Мэтт Деймон, американский актер, провел три года в университете, но решил бросить учебу, предпочтя карьеру в Голливуде. Тем не менее, несмотря на отсутствие формального образования, его уровень интеллекта составляет 145 IQ.









ТОП знаменитостей с самым низким уровнем IQ

Уровень интеллекта — всего лишь один из аспектов личности, который определяет успешность.





Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон, американская актриса и общественная личность, откровенно обнародовала свой уровень интеллекта, который составляет всего 70 IQ. Этот показатель вызывает интерес в обществе и поднимает вопросы о влиянии интеллекта на ее успешность в различных сферах жизни. Несмотря на это, следует отметить, что интеллект — не единственный фактор, определяющий человеческие качества и достижения.









Линдси Лохан

Линдси Лохан, американская актриса, выставила относительно невысокий уровень интеллекта, который составил всего 90 IQ. Возможно, это связано с трудностями, с которыми она сталкивалась в своей личной жизни, включая проблемы с алкоголем и наркотиками. Низкий уровень IQ, возможно, отражает вызовы, с которыми ей пришлось столкнуться.









Джордж Буш-младший

43-й президент США выделяется своим уровнем интеллекта, оцененным в 90 IQ, что находится между средним и низким уровнями. Этот показатель может вызывать интерес и вопросы, учитывая его значимую роль в политике. Важно отметить, что интеллект — всего лишь один из аспектов личности, и успешность в политике часто зависит от многих других качеств, таких как лидерство, стратегическое мышление и способность к общению.









Бритни Спирс

Популярная американская певица Бритни Спирс имеет интеллектуальные показатели, закрепленные в нижней области средних значений, поскольку ее уровень IQ оценивается на уровне 95. Несмотря на свой уровень интеллекта, Бритни Спирс завоевала огромную популярность и стала иконой поп-музыки, воплощая в себе не только музыкальный талант, но и силу характера.



