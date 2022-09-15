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Резко сменил взгляды: противника войны против Украины Галкина раскритиковали в соцсети

Как известно, недавно Алла Пугачева с детьми вернулась на Родину, а Максим продолжает гастролировать по миру

сегодня, 17:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", еще в начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину известный российский комик и телеведущий Максим Галкин вместе с семьей покинул Россию в знак несогласия с руководством России, которое развязало жесткую войну против Украины. Но вот перед 1 сентября примадонна российской эстрады, супруга Галкина Алла Пугачева вернулась обратно в Россию, объясняя это тем, что детям нужно начинать новый учебный год в России. Это удивило многих поклонников Галкина, который так яро выступал против путинского режима, ведь в российских школах также работает пропаганда на высшем уровне.                  

Резко сменил взгляды: противника войны против Украины Галкина раскритиковали в соцсети

Максим Галкин. Фото: из открытых источников

Больше всего неприятных комментариев появилось у Галкина в соцсети, когда он у себя на странице опубликовал трогательное видео, на котором его дети в России собираются в школу. Комика обвинили в том, что его дети продолжают учиться в стране, которая напала на Украину.

Среди поклонников нашлись и те, которые даже написали, что Максим Галкин разочаровал их решением вернуть детей домой.

"Привет из дома. Детки в школу собираются", — подписал видео Галкин.

"Что, все? И как же они будут учиться в такой агрессивной стране?", "Они что, в мухосранск вернулись?", "Ну, ладно бы Алла Борисовна сама вернулась, но зачем детям портить будущее?", — написали комментаторы.

Сам телеведущий никак не отреагировал на такое возмущение со стороны подписчиков.

Также издание "Комментарии" сообщало — в МИД РФ рассказали, какой шаг США заставит считать Вашингтон стороной конфликта в Украине.




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