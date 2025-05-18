Результаты финала Евровидения-2025: какие страны дали Украине самый высокий и самый низкий балл

В этом году хрустальный микрофон Евровидения отправился в Австрию. Первое место в 69 песенном конкурсе занял австриец JJ с треком "Wasted Love", получив 436 баллов по результатам голосования зрителей и жюри. При этом уже традиционно наиболее интересным и волнующим оказалось голосование стран за участников конкурса.

Группа Ziferblat. Фото: из открытых источников

По результатам голосования группа Ziferblat, феерически представившая нашу страну с песней "Bird of pray", и выступившая в финале под номером "7", заняла 9 место.

Выступление украинцев собрало 218 баллов. По результатам голосования Украина получила 158 баллов от зрителей и 60 от жюри.

Если говорить о странах, которые не оценили выступление украинцев и не дали ни одного балла, то мы получили 0 баллов от Мальты, Нидерландов, Люксембурга, Австрии, Франции, Латвии, Ирландии, Польши, Черногории, Греции, Чехии, Великобритании, Финляндии, Австралии, Германии, Кипр, Бельгии, Бельгии.

Наибольшие 8 баллов, которые получила в этом году Украина, были только от Азейрбаджана и Португалии.

Следует отметить, что еще раньше Ziferblat рассказывали, о чем их песня. В нее были заложены особые смыслы.

"Песня "Bird of Pray" — прежде всего о свободе. О цикле жизни и надежде на счастливое будущее. Это песня-рефлексия, название которой буквально можно перевести как "Птица молитвы" или "Молитвенная птица". Это такая путешествие-исповедь. Я пытался вложить в нее весь тот хаос, тревогу2, переживание2 года", — говорил Валентин Лещинский, гитарист группы.

Читайте на портале "Комментарии" — кто стал победителем Евровидения-2025: на каком месте Украина.



