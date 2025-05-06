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Рианна прямо на Met Gala 2025 поделилась с поклонниками интимной новостью

Певица Рианна показала округлый животик, тем самым известив о третьей беременности

сегодня, 14:23
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Недилько Ксения

Барбадосская певица Рианна подтвердила все слухи, что в третий раз ждет ребенка, и появилась на балу Института костюма Met Gala 2025 в костюме, где явно виден округлый животик.

Рианна прямо на Met Gala 2025 поделилась с поклонниками интимной новостью

Рианна беременна. Фото: коллаж портала "Комментарии"

Рианна со своим любимым A$AP Rocky пришла на модное свидание в рамках Met Gala 2025 и показала "беременный" живот.

Певица пришла на мероприятие в довольно экстравагантном платье-костюме, дополнив его шляпой с огромными полями. A$AP Rocky был в элегантном черном наряде, дополнив образ черными солнцезащитными очками.

Кстати, в этом году A $ AP Rocky стал одним из сопредседателей мероприятия вместе с Фарреллом Уильямсом, Льюисом Гамильтоном, Колманом Доминго, а также почетным сопредседателем Леброном Джеймсом и редактором Vogue Анной Винтур. Тема бала костюмов этого года – Superfine: Tailoring Black Style ("Superfine: Высококлассный пошив в черном стиле"), а дресс-код – Tailored for You. A$AP Rocky ранее говорил, что ни за что не пропустит это мероприятие, потому что в этом году оно чрезвычайно важно.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера началось главное модное событие года – балл Института костюма MET GALA 2025, открывающий новую масштабную выставку Superfine: Tailoring Black Style.

Она исследует, как мода помогала формировать идентичность в темнокожей диаспоре и как появился феномен темнокожего денди. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию журнала Vogue. Среди дизайнеров, чьи работы представлены в рамках экспозиции: Грейс Уэльс Боннер, Фаррелл Уильямс и покойный Вирджил Абло. Заявленный дресскод Met Gala 2025 называется Tailored for You. Организаторы подчеркивают, что дресскод создан для вдохновения и дает гостям простор для творческой интерпретации. Рассматриваем, как звездные гости интерпретировали и раскрыли для себя эту тему – от Зендеи в белом брючном костюме до Памелы Андерсон в блестящем "кукольном" платье Tory Burch.



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