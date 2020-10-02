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Главная Новости Звезды шоубизнес Рианна снялась в нижнем белье на показе собственного бренда
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Рианна снялась в нижнем белье на показе собственного бренда

Теперь у певицы есть собственная линия одежды Savage X Fenty

сегодня, 12:16
Автор:

Владимир Лавский

Известная певица Рианна запустила собственную линию одежды Savage X Fenty и порадовала подписчиков яркими и эротическими фото в Инстаграм. 

Рианна снялась в нижнем белье на показе собственного бренда

"Я знаю, что вы давно хотели это увидеть. А теперь берите свои бумажники и покупайте мою продукцию. Ссылка — в описании, там очень много хороших вещей", — подписала пост певица. 

На самих кадрах она в чулках и кружевном белье представляет собственную линию одежды. Основа первой коллекции — кожаные вещи, в частности, пиджаки и юбки. Также в фирменном магазине продаются аксессуары, такие как нательные кресты и кольца. 

Помимо этого, прошел онлайн-показ продукции. На помощь Рианне пришли такие известные артисты, как Деми Мур и Лиззо, а также уйма праймовых манекенщиц. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Рианна надумала стать многодетной матерью. 

Певице начали приписывать многие романы, ведь в январе 2020 года она рассталась со своим бойфрендом-миллиардом Хассаном Джамилем, с которым была вместе три года. И несмотря на то, что Рианне пока не удалось обрести счастье в личной жизни, она не отчаивается и мечтает стать многодетной мамой.



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