Рианна снялась в нижнем белье на показе собственного бренда

Известная певица Рианна запустила собственную линию одежды Savage X Fenty и порадовала подписчиков яркими и эротическими фото в Инстаграм.

"Я знаю, что вы давно хотели это увидеть. А теперь берите свои бумажники и покупайте мою продукцию. Ссылка — в описании, там очень много хороших вещей", — подписала пост певица.

На самих кадрах она в чулках и кружевном белье представляет собственную линию одежды. Основа первой коллекции — кожаные вещи, в частности, пиджаки и юбки. Также в фирменном магазине продаются аксессуары, такие как нательные кресты и кольца.

Помимо этого, прошел онлайн-показ продукции. На помощь Рианне пришли такие известные артисты, как Деми Мур и Лиззо, а также уйма праймовых манекенщиц.

Как ранее сообщали "Комментарии", Рианна надумала стать многодетной матерью.

Певице начали приписывать многие романы, ведь в январе 2020 года она рассталась со своим бойфрендом-миллиардом Хассаном Джамилем, с которым была вместе три года. И несмотря на то, что Рианне пока не удалось обрести счастье в личной жизни, она не отчаивается и мечтает стать многодетной мамой.





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