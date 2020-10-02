Рианна снялась в нижнем белье на показе собственного бренда

Язык
BTC/USD
10444.73
ETH/USD
338.09
LTC/USD
44.32
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.37
Владимир Лавский
Известная певица Рианна запустила собственную линию одежды Savage X Fenty и порадовала подписчиков яркими и эротическими фото в Инстаграм.
На самих кадрах она в чулках и кружевном белье представляет собственную линию одежды. Основа первой коллекции — кожаные вещи, в частности, пиджаки и юбки. Также в фирменном магазине продаются аксессуары, такие как нательные кресты и кольца.
Помимо этого, прошел онлайн-показ продукции. На помощь Рианне пришли такие известные артисты, как Деми Мур и Лиззо, а также уйма праймовых манекенщиц.
Как ранее сообщали "Комментарии", Рианна надумала стать многодетной матерью.
Певице начали приписывать многие романы, ведь в январе 2020 года она рассталась со своим бойфрендом-миллиардом Хассаном Джамилем, с которым была вместе три года. И несмотря на то, что Рианне пока не удалось обрести счастье в личной жизни, она не отчаивается и мечтает стать многодетной мамой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости