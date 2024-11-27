Российская певица втихаря сбывает недвижимость в РФ

Российская певица украинского происхождения София Ротару втихаря пытается продать недвижимость. Она переписала квартиру за 65 млн рублей на сына, ведь никто ее не покупал, когда узнавал владелицу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию российского издания Mash.

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Речь идет о 121-метровой жилой площади на Зоологической улице, которую Софии Михайловне подарил экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Квартира уже несколько лет пустует, потому что певица переехала в Италию и распродает всю недвижимость в России. "Трехкомнатное гнездышко на третьем этаже 15-этажного дома с двумя лифтами и подземной парковкой Ротару переоформила на 54-летнего сына, чтобы тот провел все соглашения, не привлекая ненужного внимания", — пишет издание.

Печальная судьба постигла недвижимость певицы в оккупированном Крыму – она в 2021 году "распрощалась" с квартирой. А также пыталась продать отель за 2,5 млрд рублей, но после отсутствия покупателей замок (а там реально замок) захотели национализировать "местные власти". Окончательное решение пока не известно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самый дорогой Дед Мороз в России в этом году — Филипп Киркоров. Он согласен выступить на закрытой новогодней вечеринке в костюме. Но вместо привычных 10 млн рублей за шоу придется доплатить еще два.

“Что насчет райдера? Гримерка с зашторенными окнами, шесть банок любимой когда с сахаром и без, виноград, яблочки, нарезки и так далее. Что важно: команда службы безопасности и даже участие стражей порядка (на всякий случай)”, — говорится в сообщении.



