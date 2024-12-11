Российские артисты номинировали на Нобелевскую премию мира: что они сделали

Иван Алексеев, известный как Noize MC, и Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, стали номинантами на Нобелевскую премию мира. Они получили эту номинацию благодаря благотворительному проекту Voice of Peace, который поддерживает украинских беженцев.

Российских артистов, осудивших Путина, номинировали на Нобелевскую премию мира

Об этом артисты сообщили на своих страницах в Instagram. Их выдвинула группа профессоров из норвежского университета OsloMet. В видеообращении профессор Арнфинн Вунен отметил, что инициатива артистов символизирует новое поколение, активно поддерживающее гуманистические ценности.

"Группа коллег из OsloMet вчера подали номинацию на Нобелевскую премию мира Ивану Алексееву и Елизавете Гырдымовой — Noize MC и Монеточке. Самое важное, что они представляют своими голосами новое поколение, которое очень сильно высказывается за гуманистические ценности. Думаем, что это важно" прокомментировал Вунен

Проект "Voice of Peace" был основан в 2022 году. По словам Монеточки, за это время им удалось собрать более 400 тысяч евро, направленных на помощь украинским беженцам.

Напомним, что оба артиста открыто осудили войну в Украине и путинский режим. В России они были признаны "иностранными агентами".

Ранее "Комментарии" писали, что 11 октября Нобелевскую премию мира получила японская организация Nihon Hidankyo, борющаяся за ядерное разоружение. Во время ее вручения, 10 декабря, генсек правозащитной организации Танака Теруми произнес речь, где упомянул российско-украинскую войну.



