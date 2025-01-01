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Рост самых известных актеров в мире

Какой рост имеют некоторые известные актеры современности.

сегодня, 09:10
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Автор:
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Slava Kot

Киноиндустрия часто создает иллюзии, но рост актеров – это реальность, нередко влияющая на выбор ролей и создание экранного образа. От легендарного Кристофера Ли до звезды "Игры престолов" Питера Динклейджа — рост знаменитостей варьируется поразительно. Портал "Комментарии" подготовил подборку, которая покажет настоящий рост актеров.

Рост самых известных актеров в мире

Рост самых известных актеров

Питер Динклейдж – 132 см

Рост самых известных актеров в мире - фото 2

Питер Динклейдж с женой и дочерью

Дэнни Де Вито – 147 см

Рост самых известных актеров в мире - фото 3

Дэнни Де Вито

Том Круз – 170 см

Рост самых известных актеров в мире - фото 4

Том Круз

Виллем Дефо – 170 см

Рост самых известных актеров в мире - фото 5

Виллем Дефо

Хоакин Феникс – 173 см

Рост самых известных актеров в мире - фото 6

Хоакин Феникс

Джеки Чан – 174 см

Рост самых известных актеров в мире - фото 7

Джеки Чан

Адам Сендлер – 177 см

Рост самых известных актеров в мире - фото 8

Адам Сендлер

Дэниел Крейг – 178 см

Рост самых известных актеров в мире - фото 9

Дэниел Крейг

Джонни Депп – 178 см

Рост самых известных актеров в мире - фото 10

Джонни Депп

Брэд Питт – 180 см

Рост самых известных актеров в мире - фото 11

Брэд Питт

Кристиан Бэйл – 183 см

Рост самых известных актеров в мире - фото 12

Кристиан Бэйл

Киану Ривз – 186 см

Рост самых известных актеров в мире - фото 13

Киану Ривз

Хью Джекман – 188 см

Рост самых известных актеров в мире - фото 14

Хью Джекман

Арнольд Шварценеггер – 188 см

Рост самых известных актеров в мире - фото 15

Арнольд Шварценеггер

Крис Хемсворт – 190 см

Рост самых известных актеров в мире - фото 16

Крис Хемсворт

Дуейн Джонсон – 196 см

Рост самых известных актеров в мире - фото 17

Дуейн Джонсон

Кристофер Ли – 196 см

Рост самых известных актеров в мире - фото 18

Кристофер Ли

Рост актера – это лишь одна из многих характеристик, влияющих на его карьеру. Главное – это талант, харизма и способность перевоплощаться. История кино доказывает, что актеры разного роста могут добиться больших успехов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Брэд Питт отказался от роли за миллионы долларов. Причиной стала его бывшая супруга Анджелина Джоли. После развода обе звезды имеют напряженные отношения и прошли несколько раундов судов по разделу общего имущества.

Также "Комментарии" писали о пяти голливудских звездах, имеющих внебрачных детей. В список попал в частности культовый актер Арнольд Шварценеггер.



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