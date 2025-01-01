Рост самых известных актеров в мире

Киноиндустрия часто создает иллюзии, но рост актеров – это реальность, нередко влияющая на выбор ролей и создание экранного образа. От легендарного Кристофера Ли до звезды "Игры престолов" Питера Динклейджа — рост знаменитостей варьируется поразительно. Портал "Комментарии" подготовил подборку, которая покажет настоящий рост актеров.

Рост самых известных актеров

Питер Динклейдж – 132 см

Питер Динклейдж с женой и дочерью

Дэнни Де Вито – 147 см

Дэнни Де Вито

Том Круз – 170 см

Том Круз

Виллем Дефо – 170 см

Виллем Дефо

Хоакин Феникс – 173 см

Хоакин Феникс

Джеки Чан – 174 см

Джеки Чан

Адам Сендлер – 177 см

Адам Сендлер

Дэниел Крейг – 178 см

Дэниел Крейг

Джонни Депп – 178 см

Джонни Депп

Брэд Питт – 180 см

Брэд Питт

Кристиан Бэйл – 183 см

Кристиан Бэйл

Киану Ривз – 186 см

Киану Ривз

Хью Джекман – 188 см

Хью Джекман

Арнольд Шварценеггер – 188 см

Арнольд Шварценеггер

Крис Хемсворт – 190 см

Крис Хемсворт

Дуейн Джонсон – 196 см

Дуейн Джонсон

Кристофер Ли – 196 см

Кристофер Ли

Рост актера – это лишь одна из многих характеристик, влияющих на его карьеру. Главное – это талант, харизма и способность перевоплощаться. История кино доказывает, что актеры разного роста могут добиться больших успехов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Брэд Питт отказался от роли за миллионы долларов. Причиной стала его бывшая супруга Анджелина Джоли. После развода обе звезды имеют напряженные отношения и прошли несколько раундов судов по разделу общего имущества.

Также "Комментарии" писали о пяти голливудских звездах, имеющих внебрачных детей. В список попал в частности культовый актер Арнольд Шварценеггер.