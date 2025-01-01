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Рост самых известных актрис мира

Какой рост имеют некоторые из известнейших актрис современности.

сегодня, 21:20
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Автор:
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Slava Kot

Рост в мире кино — это больше, чем просто физическая характеристика. Для актрис он может стать частью экранного образа, подчеркивая характер героини или создавая контраст на съемочной площадке. От миниатюрных до очень высоких — звезды кино доказывают, что талант не зависит от сантиметров. Портал "Комментарии" подготовил подборку о росте самых известных актрис мира.

Рост самых известных актрис мира

Рост самых известных актрис мира

Дженна Ортега – 155 см

Рост самых известных актрис мира - фото 2

Дженна Ортега

Ева Лонгория – 155 см

Рост самых известных актрис мира - фото 3

Ева Лонгория

Риз Уизерспун – 156 см

Рост самых известных актрис мира - фото 4

Риз Уизерспун

Шакира – 157 см

Рост самых известных актрис мира - фото 5

Шакира

Сидни Суини – 161 см

Рост самых известных актрис мира - фото 6

Сидни Суини

Дженнифер Энистон – 164 см

Рост самых известных актрис мира - фото 7

Дженнифер Энистон

Марго Робби – 168 см

Рост самых известных актрис мира - фото 8

Марго Робби

Анджелина Джоли – 169 см

Рост самых известных актрис мира - фото 9

Анджелина Джоли

Аня Тейлор-Джой – 173 см

Рост самых известных актрис мира - фото 10

Аня Тейлор-Джой

Шарлиз Терон – 177 см

Рост самых известных актрис мира - фото 11

Шарлиз Терон

Зендея – 178 см

Рост самых известных актрис мира - фото 12

Зендея

Тильда Свинтон – 180 см

Рост самых известных актрис мира - фото 13

Тильда Свинтон

Ума Турман – 181 см

Рост самых известных актрис мира - фото 14

Ума Турман

Сигурни Вивер – 182 см

Рост самых известных актрис мира - фото 15

Сигурни Уивер

Гвендолин Кристи – 191 см

Рост самых известных актрис мира - фото 16

Гвендолин Кристи

Независимо от роста, каждая из этих актрис достигла признания благодаря таланту, харизме и мастерству. Они являются доказательством того, что успех киноиндустрии зависит не от физических параметров, а от умения создавать незабываемые образы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о росте самых известных актеров в мире. К примеру звезда сериала "Игра престолов" Питер Динклейдж имеет рост 132 см, тогда как культовый Кристофер Ли — почти 200 см.

Также "Комментарии" писали о культовых фильмах, которые помогут понять сложные научные концепции. Такие киноленты предлагают зрителям новый взгляд на мир науки, позволяя рассмотреть сложные явления через призму человеческих историй.



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