Рост в мире кино — это больше, чем просто физическая характеристика. Для актрис он может стать частью экранного образа, подчеркивая характер героини или создавая контраст на съемочной площадке. От миниатюрных до очень высоких — звезды кино доказывают, что талант не зависит от сантиметров. Портал "Комментарии" подготовил подборку о росте самых известных актрис мира.

Рост самых известных актрис мира

Дженна Ортега – 155 см

Дженна Ортега

Ева Лонгория – 155 см

Ева Лонгория

Риз Уизерспун – 156 см

Риз Уизерспун

Шакира – 157 см

Шакира

Сидни Суини – 161 см

Сидни Суини

Дженнифер Энистон – 164 см

Дженнифер Энистон

Марго Робби – 168 см

Марго Робби

Анджелина Джоли – 169 см

Анджелина Джоли

Аня Тейлор-Джой – 173 см

Аня Тейлор-Джой

Шарлиз Терон – 177 см

Шарлиз Терон

Зендея – 178 см

Зендея

Тильда Свинтон – 180 см

Тильда Свинтон

Ума Турман – 181 см

Ума Турман

Сигурни Вивер – 182 см

Сигурни Уивер

Гвендолин Кристи – 191 см

Гвендолин Кристи

Независимо от роста, каждая из этих актрис достигла признания благодаря таланту, харизме и мастерству. Они являются доказательством того, что успех киноиндустрии зависит не от физических параметров, а от умения создавать незабываемые образы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о росте самых известных актеров в мире. К примеру звезда сериала "Игра престолов" Питер Динклейдж имеет рост 132 см, тогда как культовый Кристофер Ли — почти 200 см.

Также "Комментарии" писали о культовых фильмах, которые помогут понять сложные научные концепции. Такие киноленты предлагают зрителям новый взгляд на мир науки, позволяя рассмотреть сложные явления через призму человеческих историй.