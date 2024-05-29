С нуля до Оскара: актёры, которые вырвались из бедности на пик славы

В Голливуде множество блестящих карьер, начавшихся с крайне скромных условий. Эти актёры не только достигли небывалых высот в кинематографе, но и стали символами надежды для многих своих поклонников. Представляем вашему вниманию семерку наиболее известных актёров, чья жизнь была полна испытаний, но завершилась успехом на большом экране.

7 мировых знаменитостей, которые выросли в бедности

Леонардо Ди Каприо

Родившийся в бедном районе Лос-Анджелеса, Леонардо Ди Каприо начал свою карьеру в детском возрасте. Он появлялся в рекламе и телевизионных шоу, прежде чем сделать свои первые шаги в кино. Прорывным стал его участие в фильме "Что гложет Гилберта Грейпа", где он исполнил роль ментально отсталого брата главного героя. За эту роль он получил свою первую номинацию на Оскар. С тех пор Ди Каприо стал одним из самых узнаваемых актёров своего поколения, активно участвуя в экологических проектах и продвигая защиту окружающей среды.





Шарлиз Терон

Воспитанная на ферме в Южной Африке, Шарлиз Терон столкнулась с трагической потерей, когда её мать застрелила её отца в самообороне. Это событие стало поворотным моментом, после которого Шарлиз и её мать переехали в США. Терон начала карьеру модели, затем перешла к актёрству, где её прорывной ролью стала роль в фильме "Монстр", за которую она получила Оскар. Её умение перевоплощаться в разные образы и глубокий талант получили признание в индустрии.





Джим Керри

Рождённый в Ньюмаркете, Канада, Джим Керри испытал трудности в раннем возрасте, когда его семья потеряла дом и временами жила в автобусе. Керри начал выступать на сцене в молодёжном возрасте, чтобы помочь своей семье. Его уникальный стиль комедии привёл его к успеху в серии телевизионных шоу, а затем в голливудских комедиях, таких как "Маска" и "Безумный профессор". Керри также показал свои драматические способности в фильмах, например, в "Вечном сиянии чистого разума".





Сара Джессика Паркер

Родившаяся в малообеспеченной семье в Огайо, Сара Джессика Паркер начала свою актёрскую карьеру на Бродвее, выступая в таких спектаклях, как "Анни". Позже она переехала в Голливуд, где получила роль в сериале "Секс в большом городе", который принёс ей международную славу и несколько наград, включая премии "Золотой глобус".





Марк Уолберг

Воспитанный в рабочем районе Бостона, Марк Уолберг столкнулся с жизнью на улице в подростковом возрасте. После серии мелких правонарушений и времени, проведённого в тюрьме, Уолберг сосредоточился на музыке и стал частью банды "Marky Mark and the Funky Bunch". Позже он переключился на актёрство, получив роли в фильмах, таких как "Страх" и "Боец", что утвердило его статус в Голливуде.





Халли Берри

Халли Берри выросла в неблагополучном районе Кливленда, Огайо, и столкнулась с множеством трудностей, включая расизм и самоуничижение. Она начала свою карьеру как модель и приняла участие в конкурсах красоты, прежде чем переключиться на актёрство. Берри стала первой афроамериканкой, получившей Оскар за главную роль, что сделало её одной из наиболее уважаемых актрис в индустрии.





Крис Прэтт

Крис Прэтт, начинавший свою карьеру живя в микроавтобусе и работая официантом, стал известен благодаря своим ролям в сериале "Парки и зоны отдыха" и киновселенной Marvel. Прэтт преодолел множество препятствий на своём пути к славе и сегодня признан одним из наиболее талантливых актёров своего поколения.





Эти истории показывают, что настоящий успех возможен даже в самых сложных обстоятельствах, подтверждая тезис о том, что талант, упорство и немного удачи могут изменить судьбу человека, вне зависимости от его социального происхождения.