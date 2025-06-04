Сальма Хайек показала фото без макияжа: увиденное ошеломляет

58- летняя голливудская актриса Сальма Хайек записала новые стразы в своем Instagram , где показала себя крупным планом полностью без макияжа. Звезда рассказывала, как делает повседневный макияж и ухаживает за своей кожей.

Сальма Хайек

Стоит отметить, что для своих 58 лет актриса выглядит просто потрясающе, учитывая, что она утверждает, что не делала никаких пластических операций. Ее кожа лица выглядит довольно моложаво, с минимумом мимических морщин и достаточно в тонусе.

Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek

Ранее в интервью журналу Marie Claire звезда рассказывала, что родила ребенка в 41 год и вышла замуж за одного из самых богатых людей Европы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в свои 58 лет Сальма Хайек продолжает удивлять поклонников не только талантом, но и поразительной внешностью. Актриса, известная своим темпераментом, харизмой и ролями в культовых фильмах, на днях поделилась новой фотографией с яхты, на которой предстала в ярком бикини.

20 апреля Сальма Хайек добавила новые фото в Instagram, где поделилась с подписчиками кадрами с пляжа и солнечной палубы яхты, на которой отдыхала актриса.

Публикация сразу вызвала волну восторженных комментариев под фото. В частности, комментаторы называли Хайек "Богиня", "Ты — солнце", "Невероятная природная красота".