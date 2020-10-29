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Главная Новости Звезды шоубизнес Самые эффектные образы Пэрис Хилтон, Леди Гаги и других звезд для Хэллоуина (фото)
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Самые эффектные образы Пэрис Хилтон, Леди Гаги и других звезд для Хэллоуина (фото)

Смелые наряды знаменитостей на Хэллоуин

сегодня, 13:52
Автор:

Любовь Блажко

Хэллоуин без всяких сомнений можно назвать самым ярким праздником в году, потому что именно в этот день люди примеряют на себя "страшные" и креативные костюмы, дополняя образ еще и ярким макияжем, который меняет человека просто до неузнаваемости. Звезды шоу-бизнеса решили не стоять в стороне, а тоже продемонстрировать свои эффектные наряды на Хэллоуин. Об этом пишет издание korrespondent.

Самые эффектные образы Пэрис Хилтон, Леди Гаги и других звезд для Хэллоуина (фото)

Пэрис Хилтон. Фото: korrespondent

Так, популярная американская актриса Пэрис Хилтон просто шокировала поклонников своим откровенным нарядом. На своей странице в социальных сетях она опубликовала фотографию, на которой запечатлена обнаженной. Пост знаменитость подписала вопросом "Кто уже готов к Хэллоуину?".

Стоит отметить, что всего за несколько часов пикантный снимок собрал более 230 тысяч просмотров. На нем Хилтон позирует сидя, из одежды на ней только кружевные перчатки и чулки, обнаженную грудь она прикрыла рукой. Дополнила свой праздничный костюм актриса солнцезащитными очками и массивными серьгами. 


А вот Ким Кардашьян и Канье Уэст уверены в том, что Хэллоуин – это больше детский праздник, поэтому они решили примерять на себя забавные и смешные костюмы. 

Леди Гага, пожалуй, выбрала самый необычный наряд из всех возможных. Звезда перевоплотилась в главного героя картины "Эдвард Руки-ножницы", которого сыграл Джонни Депп. 


Джо Джонас и Софи Тернер решили попробовать себя в роли главных героев из знаменитой "Семейки Адамсов". 


Так что, чей образ вам понравился больше всего?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, лучшие идеи маникюра на Хэллоуин 2020. 


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