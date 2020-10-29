Самые эффектные образы Пэрис Хилтон, Леди Гаги и других звезд для Хэллоуина (фото)

Хэллоуин без всяких сомнений можно назвать самым ярким праздником в году, потому что именно в этот день люди примеряют на себя "страшные" и креативные костюмы, дополняя образ еще и ярким макияжем, который меняет человека просто до неузнаваемости. Звезды шоу-бизнеса решили не стоять в стороне, а тоже продемонстрировать свои эффектные наряды на Хэллоуин. Об этом пишет издание korrespondent.

Пэрис Хилтон. Фото: korrespondent

Так, популярная американская актриса Пэрис Хилтон просто шокировала поклонников своим откровенным нарядом. На своей странице в социальных сетях она опубликовала фотографию, на которой запечатлена обнаженной. Пост знаменитость подписала вопросом "Кто уже готов к Хэллоуину?".

Стоит отметить, что всего за несколько часов пикантный снимок собрал более 230 тысяч просмотров. На нем Хилтон позирует сидя, из одежды на ней только кружевные перчатки и чулки, обнаженную грудь она прикрыла рукой. Дополнила свой праздничный костюм актриса солнцезащитными очками и массивными серьгами.





А вот Ким Кардашьян и Канье Уэст уверены в том, что Хэллоуин – это больше детский праздник, поэтому они решили примерять на себя забавные и смешные костюмы.

Леди Гага, пожалуй, выбрала самый необычный наряд из всех возможных. Звезда перевоплотилась в главного героя картины "Эдвард Руки-ножницы", которого сыграл Джонни Депп.





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Так что, чей образ вам понравился больше всего?

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