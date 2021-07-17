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Сексуальная Мисс Вселенная-2012 восхитила фото в бикини

29-летняя американская модель и победительница конкурса "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калп социально активная девушка

сегодня, 01:19
Автор:

Ольга Чародий

Известная девушка-модель Оливия Калп поделилась в своей социальной сети новыми фотографиями с отпуска. Красотка так восхитила своих фанатов яркими фотографиями, что, по мнению подписчиков, девушка может  получить  новый титул.

Сексуальная Мисс Вселенная-2012 восхитила фото в бикини

Оливия Калп (фото из открытых источников)

29-летняя американская модель и победительница конкурса "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калп социально активная девушка. Модель часто публикует фотографии в Сети, завораживая поклонников своей фигурой.  У Оливии в Инстаграм много подписчиков, и их количество с каждым днем растет.

Сейчас Оливия наслаждается пляжным сезоном, поэтому без фото в бикини не обошлось. Модель опубликовала несколько селфи из Мексики, на которых позирует в крохотном вязаной купальнике, который идеально подчеркивает не только ее стройные формы, но и загар. Как добавила красавица, ей совсем не хочется покидать это место.

Напомним, австралийские исследователи выяснили, какие черты партнера определяют сексуальную привлекательность для мужчин и женщин и как эти предпочтения способны меняться с возрастом. Эксперты провели масштабные эксперимент, участие в котором взяли более 7 тысяч пользователей австралийского сайта знакомств разного возраста (от 18 до 65 лет). Ученые попросили добровольцев оценить до 100-бальной шкале черты потенциальных партнеров (по важности): возраст, телосложение, интеллектуальные способности, финансовое состояние, открытость, привлекательность, образование, доверие и эмоциональная связь. 

Результаты исследования показали, что и для мужчин, и для женщин при выборе сексуального партнера наиболее важные такие качества, как привлекательность, физические особенности, доверие, открытость и эмоциональная связь.



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Источник: https://www.instagram.com/oliviaculpo/
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