Сердючка попала под запрет: Данилко обратился к поклонникам

Верку Сердючку (артиста Андрея Данилко) и его группу не выпустили за границу. Артист на официальной странице в Instagram сообщил о переносе концертов в Европе.

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“Уважаемые друзья! В связи с внезапной остановкой выдачи разрешений на выезд Министерством культуры и, несмотря на заранее представленные документы, группа Народного Артиста Украины Андрея Данилко “VERKA SERDUCHKA & BAND” не получила разрешение (письмо содействия) на выезд”, — написал Данилко.

Артист сообщил о переносе европейских концертов в Лондоне, Аликанте, Мюнхене, Франкфурте и Праге, которые должны были состояться в ближайшие дни в марте.

“О новых датах концертов мы сообщим в ближайшее время. Все купленные билеты действительны. Держимся вместе в эти непростые времена! Слава Украине!”, — обратился артист к поклонникам.

Напомним, что с 3 марта Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, как писал портал "Комментарии", не предоставляют разрешения на выезд за границу художников и медийщиков — мужчинам мобилизационного возраста. Отмечается, что министерство приостановит выдачу писем содействия выезду.

Ограничения продлятся до момента нормативно-правового урегулирования соответствующего вопроса.

"Причиной приостановки стало большое количество случаев, когда лица, получившие разрешение на выезд за границу во время военного положения, не возвращались в Украину в определенный срок", — пояснили в министерстве.

В Минкульте отметили, что из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу за письмом содействия от министерства, не вернулись в Украину в установленные сроки.



