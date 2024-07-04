Серебряный юбилей Бекхемов: история любви знаменитой пары

Дэвид и Виктория Бекхем празднуют 25-летие совместной жизни, и их история началась достаточно романтично. Они познакомились на футбольном матче в 1997 году, когда Виктория уже была звездой поп-группы Spice Girls, а Дэвид становился известным футболистом. Виктория призналась, что это была любовь с первого взгляда.

Дэвид и Виктория Бекхэм отмечают 25-ю годовщину свадьбы

Их свадьба в 1999 году была настоящим медийным событием. Они устроили пышное торжество в замке в Ирландии, на которое были приглашены звезды и многочисленные СМИ. Виктория надела шикарное свадебное платье, а Дэвид выбрал элегантный костюм. С момента свадьбы и до сегодняшнего дня они регулярно появляются на обложках журналов, будучи одной из самых известных пар в мире.





После свадьбы Виктория решила переключить свои усилия с музыки на моду и запустила собственную линию одежды, которая получила признание в мире моды. Дэвид продолжил свою карьеру в футболе, играя за такие клубы, как Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид, а после завершения спортивной карьеры активно занялся благотворительностью.

У пары четверо детей: Бруклин, Ромео, Круз и Харпер. Дэвид и Виктория прилагают много усилий, чтобы их дети росли в атмосфере любви и взаимопонимания, несмотря на постоянное внимание прессы.

Бекхемы также известны своей благотворительной деятельностью. Дэвид сотрудничает с UNICEF и другими организациями, помогая детям по всему миру, а Виктория поддерживает борьбу с ВИЧ/СПИД и занимается вопросами равенства полов.

На протяжении 25 лет брака Дэвид и Виктория доказали, что их отношения стойки и наполнены уважением и поддержкой друг друга, что делает их примером для многих пар по всему миру.