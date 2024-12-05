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Скандал на Евровидении-2025: музыканты шокировали отказом от участия

Черногория выбирает нового участника Евровидения, ведь песня CLICKBAIT под запретом

5 декабря 2024, 12:45
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Черновалова Кристина

Черногорская группа NeonoeN, которая должна была выступать на Евровидении-2025, неожиданно заявила о своем отказе от участия в конкурсе. Это произошло после скандала, связанного с их песней CLICKBAIT. Об этом они сообщили вещателю RTCG.

Скандал на Евровидении-2025: музыканты шокировали отказом от участия

Почему NeonoeN не поедет на Евровидение-2025

Оказалось, что трек, с которым группа победила в национальном отборе, уже звучала на фестивале MONTESONG в июне 2023 года. Хотя песня была исполнена в другой аранжировке, это стало нарушением правил Евровидения, запрещающих публичное исполнение конкурсной композиции до 1 сентября года, предшествующего конкурсу.

В своем заявлении музыканты объяснили, что их исполнение на MONTESONG не имело целью нарушить правила. Они подчеркнули, что это была лишь рабочая версия трека, которая не повлияла на сам процесс фестиваля или его результаты.

"Победа на MONTESONG принесла нам популярность, которую мы не могли контролировать. Факты подтверждают, что живое исполнение этой версии песни не нарушало честности фестиваля", – отметили участники группы.

Кроме того, NeonoeN обратили внимание, что в прошлом подобные ситуации случались на Евровидении, и такие песни даже допускали к конкурсу. Однако группа решила не продолжать участие из-за нежелания ассоциироваться со скандалами, которые, по их мнению, омрачают их творчество.

"Евровидение никогда не было для нас самоцелью. Мы стремимся расширять нашу музыкальную деятельность, но не хотим фигурировать в заглавиях из-за скандалов, а не нашей музыки", — добавили музыканты.

Несмотря на скандал, Черногория продолжит участие в Евровидении-2025. Национальный вещатель RTCG уже готовится выбрать другого артиста или коллектив, который представит страну. NeonoeN, в свою очередь, пообещали поддержать нового участника и пожелали ему удачи.

Ранее "Комментарии" писали, что участник Евровидения от Франции, певец Slimane, оказался в центре серьезных обвинений. Как сообщает издание Le Parisien, бывший технический работник артиста подал жалобу в прокуратуру города Сент-Этьен. Муж утверждает, что в декабре 2023 года он стал жертвой притязаний со стороны Slimane.



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Источник: https://rtcg.me/montesong/635598/neonoen-svojevoljno-odustaje-od-ucesca-na-evroviziji.html
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