Скандал вокруг русскоязычных песен: кто из известных певцов вступился за Сердючку

Известный украинский певец Иво Бобул на фоне языкового скандала вокруг русскоязычных песен Верки Сердючки сделал эмоциональное заявление. Народный артист полностью поддержал Андрея Данилко, заявив, что раздувающие языковой вопрос и спекулирующих на этом просто вмешиваются в искусство.

Верка Сердючка. Фото: из открытых источников

"Не надо людям вмешиваться в искусство. Мы не есть двор. Люди должны другим заниматься. Не надо следить, что он поет. У него репертуар такой, что если перевести, он теряет много колоритности. Он же поет не чужие песни, это все его. Надо думать, что он делает для государства, для армии. А каким он боком это зарабатывает, это другое дело. Трудяг надо уважать! И любить. Не надо, чтобы народ вмешивался в культуру, мы не являемся стадом. Каждый артист — это личность", — говорит Иво Бобул.

Артист также узнал, что хорошо знаком не только в творчестве Андрея Данилко, но и хорошо знаком с ним лично.

По словам Иво Бобула, он Андрея Данилко очень уважает, потому что считает, что певец, как человек сделал сам себя. Он нашел свою нишу, свою Верку Сердючку.

Бобул говорит, что вообще, когда Данилко появился, сразу было понятно, что это бомба, что это будет очень хороший артист. Так и вышло.

Читайте на портале "Комментарии" — певица Верка Сердючка, в образе которой шоумен Андрей Данилко, выступила на итальянской свадьбе младшей дочери министра экономики времен Януковича Николая Злочевского Анны: тот выдал ее за внука, сына и племянника украинских медицинских монополистов Антона Фиста. Свадьбу праздновали с размахом в элитном замке в пригороде Флоренции. На видео журналиста-расследователя Михаила Ткача можно услышать, что Верка Сердючка развлекала гостей своим хитом "Любовь вам не трали-вали". Ну и поздравила молодоженов на русском. Об этом рассказал известный политтехнолог Алексей Голобуцкий.



