Скандальная Приходько шокировала заявлением о песнях на русском: что произошло

Анастасия Приходько заявила о возвращении к исполнению русскоязычного репертуара, объяснив это последними событиями вокруг речевого скандала с Веркой Сердючкой.

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В частности, скандальная украинская певица сообщила в своем Instagram, что на концерте в Харькове 18 сентября планирует исполнить все свои песни на русском языке. По словам исполнительницы, она больше не считает это проблемой – мол, после ситуации с Веркой Сердючкой омбудсмен "ничего не запрещает".

Напомним, после выступления Сердючки в Киеве, где она исполнила несколько своих старых русскоязычных хитов, разгорелся громкий речевой скандал. Тогда языковой омбудсмен Тарас Кремень сначала призвал полицию отреагировать на нарушения, однако впоследствии заявил, что закон нарушен не был.

Приходько решила не обойти эту историю и сделала публичное заявление:

"Я возвращаю весь русскоязычный репертуар. В моих словах нет ни одного сарказма. Мне омбудсмен разрешил петь. А еще – Виктор Цой в Украине не запрещен. Шах и мат", — отметила знаменитость.

Певица подчеркнула, что не намерена отказываться от своих старых песен, ведь не считает их политическим инструментом. Эта позиция уже вызвала оживленные дискуссии среди поклонников и критиков в соцсетях.

На фоне скандала Верка Сердючка также не осталась в стороне — артистка не только ответила на обвинения, но и представила новую песню.

Как уже писал портал "Комментарии", языковой омбудсмен Тарас Кремень официально обратился в полицию из-за выступления Верки Сердючки (Андрея Данилко), которое состоялось в Osocor Residence в Киеве. Причина — исполнение песен на русском языке, что, по словам чиновника, нарушение языкового законодательства.