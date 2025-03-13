Скандальный Потап нацелился на участие в Евровидении: какую страну хочет представить

Популярный украинский рэпер Потап, который сейчас находится за границей и сменил свой псевдоним на Slavic Balagan, сделал неожиданное заявление в соцсетях. Как известно, в мае состоится международный конкурс "Евровидение-2025", к которому активно готовятся разные страны. Однако Потап рассказал, что хочет принять участие в шоу, но не как представитель Украины.

Фото: из открытых источников

В своем Instagram артист опубликовал видео-диалог с женщиной, личность которой он не раскрыл. В ходе разговора он выразил желание представлять Молдову на Евровидении. К тому же он желает выступить под именованием Slavic Balagan. Потап отметил, что уже имеет песню, которая имеет потенциал для международного конкурса и имеет молдавские мотивы.

"Я вам говорю прямо, учитывая, что основной состав моей группы – ребята из Молдовы, если бы была такая возможность, я бы с удовольствием представлял Молдову на Евровидении", – заявил Потап.

Певец добавил, что готов самостоятельно финансировать поездку на конкурс и верит, что народ Молдовы поддержал бы его на шоу. Важно отметить, что в этом году Молдова не будет участвовать в Евровидении из-за экономических трудностей и низкого уровня заинтересованности в конкурсе.

"Мы могли бы выступить от Молдовы, если бы, конечно, народ нас поддержал. И я думаю, что он бы это сделал", – добавил рэпер.

Потап уехал за границу еще в начале полномасштабного вторжения. С 2022 года он несколько раз посещал Украину, но сейчас строит за границей карьеру и не планирует возвращаться. Он реже вспоминает войну и продолжает выступать с репертуаром на русском языке.

"Комментарии" уже писали, что украинский исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко) заявил, что поддерживает президента Украины Владимира Зеленского и считает его лидером нации. Но если нацию перестанет устраивать президент, то "украинский народ разберется" и изменит ситуацию, как уже не раз случалось.