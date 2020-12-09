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Главная Новости Звезды шоубизнес Смерть каких звезд поразила украинцев больше всего в 2020: рейтинг Google
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Смерть каких звезд поразила украинцев больше всего в 2020: рейтинг Google

Google подвела ежегодные итоги запросов украинцев

сегодня, 13:40
Автор:

Любовь Блажко

Компания Google в Украине изучила самые популярные запросы украинцев и определила, смерть каких знаменитостей поразила их больше всего в этом году. Оказывается, что чаще всего пользователи "гуглили" звезду сериала "Воронины" Бориса Клюева

Смерть каких звезд поразила украинцев больше всего в 2020: рейтинг Google

Борис Клюев. Фото: 24tv.

Известно, что причиной смерти артиста стал рак легких, с которым он боролся на протяжении двух лет. Несмотря на серьезный диагноз, Клюев не переставал работать в театре и сохранять позитивный настрой. Никто из его коллег даже не подозревал, что у него есть проблемы со здоровьем. 

Второй звездой, которую больше всего искали украинцы, стал популярный американский баскетболист Коби Брайант.  Он погиб в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит" 26 января. Всего на борту вертолета было девять человек, среди которых была и 13-летняя дочь баскетболиста Джианна-Мария Оноре. Пользователи в сети начали находить мистические совпадения в том, что произошло. 

На третьем месте в этом рейтинге оказался писатель и юморист Михаил Жванецкий. За месяц до своей смерти он сделал заявление о том, что уходит со сцены. Причиной его смерти назвали "возраст и болезни". 

Предлагаем вам также узнать имена других знаменитостей, которых искали в Google украинцы: 

Борис Клюев

Коби Брайант

Михаил Жванецкий

Диего Марадона

Чедвик Боузман

Армен Джигарханян

Настя Тропицель

Джордж Флойд

Шон Коннери

Валентина Легкоступова

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинцы чаще всего гуглили в 2020 году. В 2020 году украинские пользователи поисковой системы Google искали информацию о коронавирусе, мониторили президентские выборы в США и осваивали программу Zoom. О самых популярных в этом году гугл-запросах рассказали на презентации Google Украина.


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Источник: https://ukraine.googleblog.com/2020/12/google-2020.html
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