Смерть каких звезд поразила украинцев больше всего в 2020: рейтинг Google

Компания Google в Украине изучила самые популярные запросы украинцев и определила, смерть каких знаменитостей поразила их больше всего в этом году. Оказывается, что чаще всего пользователи "гуглили" звезду сериала "Воронины" Бориса Клюева.

Борис Клюев. Фото: 24tv.

Известно, что причиной смерти артиста стал рак легких, с которым он боролся на протяжении двух лет. Несмотря на серьезный диагноз, Клюев не переставал работать в театре и сохранять позитивный настрой. Никто из его коллег даже не подозревал, что у него есть проблемы со здоровьем.

Второй звездой, которую больше всего искали украинцы, стал популярный американский баскетболист Коби Брайант. Он погиб в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит" 26 января. Всего на борту вертолета было девять человек, среди которых была и 13-летняя дочь баскетболиста Джианна-Мария Оноре. Пользователи в сети начали находить мистические совпадения в том, что произошло.

На третьем месте в этом рейтинге оказался писатель и юморист Михаил Жванецкий. За месяц до своей смерти он сделал заявление о том, что уходит со сцены. Причиной его смерти назвали "возраст и болезни".

Предлагаем вам также узнать имена других знаменитостей, которых искали в Google украинцы:

• Борис Клюев

• Коби Брайант

• Михаил Жванецкий

• Диего Марадона

• Чедвик Боузман

• Армен Джигарханян

• Настя Тропицель

• Джордж Флойд

• Шон Коннери

• Валентина Легкоступова

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинцы чаще всего гуглили в 2020 году. В 2020 году украинские пользователи поисковой системы Google искали информацию о коронавирусе, мониторили президентские выборы в США и осваивали программу Zoom. О самых популярных в этом году гугл-запросах рассказали на презентации Google Украина.

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