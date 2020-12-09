Смерть каких звезд поразила украинцев больше всего в 2020: рейтинг Google

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Любовь Блажко
Компания Google в Украине изучила самые популярные запросы украинцев и определила, смерть каких знаменитостей поразила их больше всего в этом году. Оказывается, что чаще всего пользователи "гуглили" звезду сериала "Воронины" Бориса Клюева.
Борис Клюев. Фото: 24tv.
Известно, что причиной смерти артиста стал рак легких, с которым он боролся на протяжении двух лет. Несмотря на серьезный диагноз, Клюев не переставал работать в театре и сохранять позитивный настрой. Никто из его коллег даже не подозревал, что у него есть проблемы со здоровьем.
Второй звездой, которую больше всего искали украинцы, стал популярный американский баскетболист Коби Брайант. Он погиб в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит" 26 января. Всего на борту вертолета было девять человек, среди которых была и 13-летняя дочь баскетболиста Джианна-Мария Оноре. Пользователи в сети начали находить мистические совпадения в том, что произошло.
На третьем месте в этом рейтинге оказался писатель и юморист Михаил Жванецкий. За месяц до своей смерти он сделал заявление о том, что уходит со сцены. Причиной его смерти назвали "возраст и болезни".
Предлагаем вам также узнать имена других знаменитостей, которых искали в Google украинцы:
• Борис Клюев
• Коби Брайант
• Михаил Жванецкий
• Диего Марадона
• Чедвик Боузман
• Армен Джигарханян
• Настя Тропицель
• Джордж Флойд
• Шон Коннери
• Валентина Легкоступова
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинцы чаще всего гуглили в 2020 году. В 2020 году украинские пользователи поисковой системы Google искали информацию о коронавирусе, мониторили президентские выборы в США и осваивали программу Zoom. О самых популярных в этом году гугл-запросах рассказали на презентации Google Украина.
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