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София Ротару обратилась к украинцам по случают Рождества: что заявила певица

Знаменитость опубликовала новую инста-сториз

сегодня, 13:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", популярная в Украине и России певица София Ротару вышла на связь с поклонниками и поздравила их с одним из самых светлых христианских праздников – Рождеством Христовым. На своей странице в Instagram она опубликовала сториз с картинкой. Интересно, что исполнительница поздравила украинцев с Рождеством 25 декабря, а не 7 января, как празднуют россияне.

София Ротару обратилась к украинцам по случают Рождества: что заявила певица

София Ротару. Фото: из открытых источников

Так, София Ротару поздравила украинцев с Рождеством Христовым. Больше она ничего не говорила.

Стоит отметить, что артистка последнее время редко появляется в сети. А если и делает это, то по важному поводу. Например, она реагирует на массированные российские атаки, а также поздравляет военных с их значимыми днями и призывает помогать им.

При этом Ротару всегда немногословна. Она никогда не добавляет текст к картинкам, максимум — эмоджи.

Стоит отметить, бывший директор Софии Ротару ранее рассказал, что россияне ему уже оборвали телефон с просьбой, чтобы артистка приехала в страну-агрессор и выступила на новогодних корпоративах. Однако он всем отвечает, что она не поедет в РФ ни за какие деньги.

Кроме того, сестра Ротару говорила, что артистка живет под Киевом вместе со своим сыном. Однако ведьма Мария Тихая убеждена, что певица уехала из Украины. Она, по словам ведьмы, решила отдохнуть от всего, что происходит в ее жизни.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская ведущая сделала заявление о позиции Ротару по войне РФ против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало — половина христиан положительно относится к переходу Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на Новоюлианский календарь.

София Ротару обратилась к украинцам по случают Рождества: что заявила певица - фото 2




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