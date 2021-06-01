Солистка GO_A ответила на приглашение приехать в Россию

Екатерина Павленко, солистка группы GO_A, которая представляла Украину на Евровидении, ответила своим фанатам из России по многочисленным просьбам приехать в РФ с концертами.

GO_A (фото из открытых источников)

Группа Go_A благодаря выступлению на Евровидении-2021 прославилась на весь мир. Поклонники с нетерпением ждут музыкантов в разных уголках мира. Ее песня Shum возглавила мировые музыкальные чарты. На днях солистка коллектива Екатерина Павленко отвечала на вопросы пользователей сети в своем Инстаграм. Вокалистку спросили, будет тур Go_A в России. Девушка ответила категорично.

"Нет, я к вам не поеду. Лучше вы к нам", — сказала она.

Отметим, Украина заняла пятое место на песенном конкурсе, финал которого состоялся в Роттердаме 22 мая.

22 мая на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" победила Италия, а Украина заняла пятое место, получив высокий бал от зрителей. Такой достойный результат украинской группы на престижном конкурсе прокомментировав глава государства Владимир Зеленский.

На своей странице в Instagram он написал, что у Go_A было очень крутое выступление, а их песня "Шум" была с привкусом души нашей страны. "Замечательное продвижение Украины в мире. Замечательная песня с привкусом души нашей страны", – написал Владимир Зеленский.

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Подписчики согласились с комментарием президента и отметили, что Украина достойно выступила на "Евровидении-2021" и у группы Go_A был цельный и гармоничный номер: "Они и вправду молодцы", "Очень колоритно. Хороший результат", "Заняли второе место среди голосов зрителей", "С привкусом" — это не точно. Точно будет с глубоким вкусом души нашей страны. Вот так", — прокомментировали фолловеры.

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