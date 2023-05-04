Сплетни или правда: как Потап поздравил Настю Каменских с 36-летием

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Instagram рэпера.
Потап назвал Каменских лучшей во всем. Фото з відкритих джерел
Алексей Потапенко прикрепил у себя на странице фото Каменских и написал трогательный пост.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Не замедлила ответить и Настя. Она написала, что очень любит своего мужа.
Так что, похоже, их история любви продолжается. И разговоры о разводе звездной пары – оказались слухами. Недавно, на сплетни отреагировал и сам Потап, назвавший эту "историю" – фейком.
Поклонники тоже обрадовались возвращению "публичных страстей" между Потапом и Настей и, несмотря на пожелания Каменских, под сообщением рэпера написали:
-"Какое хорошее пожелание. Поздравляем НК! Крепкого здоровья, мирного неба, творческих достижений!"
-"Ну наконец-то! А то исчезли и ничего не пишете, мы уже запереживали. Долгих и счастливых лет жизни Насти".
-"Хорошо, значит вместе".
Напомним, "Комментарии" писали, — как грамотно ругаться на украинском: советы языковеда Авраменко Часто употребляемый возглас "Блин!", передающий расстройство, является русским простолетним словом, поэтому его не обязательно "укоренять" в украинском языке. Такое мнение в Телеэфире высказал известнейший учитель страны и языковед Александр Авраменко.
Обсуждения
Новости