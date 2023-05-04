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Сплетни или правда: как Потап поздравил Настю Каменских с 36-летием

Певице Насте Каменской исполнилось 36. Звезду стали активно приветствовать в социальных сетях поклонники. Не остались без внимания и теплые слова от Потапа

сегодня, 11:30
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Instagram рэпера.

Сплетни или правда: как Потап поздравил Настю Каменских с 36-летием

Потап назвал Каменских лучшей во всем. Фото з відкритих джерел

Алексей Потапенко прикрепил у себя на странице фото Каменских и написал трогательный пост.


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"Лучшая жена, лучшая девушка, лучшая певица, лучшая хозяйка, самая изысканная дама, самое доброе сердце, самая красивая душа. Это все ты, мой лягушонок, я влюблен в тебя безумно и до безумия, ради тебя хочется жить, мечтать, достигать и побеждать! Люблю тебя, как солнце любит утро, как соловей рассвет. С днем рождения самая красивая женщина во Вселенной", – написал Потап.

Не замедлила ответить и Настя. Она написала, что очень любит своего мужа.

"Спасибо любимый, спасибо мое солнышко. Я тебя очень люблю", – отметила Настя.

Так что, похоже, их история любви продолжается. И разговоры о разводе звездной пары – оказались слухами. Недавно, на сплетни отреагировал и сам Потап, назвавший эту "историю" – фейком.

Поклонники тоже обрадовались возвращению "публичных страстей" между Потапом и Настей и, несмотря на пожелания Каменских, под сообщением рэпера написали:

-"Какое хорошее пожелание. Поздравляем НК! Крепкого здоровья, мирного неба, творческих достижений!"

-"Ну наконец-то! А то исчезли и ничего не пишете, мы уже запереживали. Долгих и счастливых лет жизни Насти".

-"Хорошо, значит вместе".

Напомним, "Комментарии" писали, — как грамотно ругаться на украинском: советы языковеда Авраменко Часто употребляемый возглас "Блин!", передающий расстройство, является русским простолетним словом, поэтому его не обязательно "укоренять" в украинском языке. Такое мнение в Телеэфире высказал известнейший учитель страны и языковед Александр Авраменко.



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