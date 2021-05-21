logo
Русский Українська

BTC/USD

40471.95

ETH/USD

2812.92

LTC/USD

210.47

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Стали известны все финалисты конкурса Евровидение-2021
commentss НОВОСТИ Все новости

Стали известны все финалисты конкурса Евровидение-2021

Также продолжают борьбу за кубок конкурса первые финалисты: Литва, Россия, Швеция, Кипр, Норвегия, Бельгия, Израиль, Азербайджан, Украина и Мальта

сегодня, 00:58
Автор:

Ольга Чародий

В Роттердаме завершился второй полуфинал конкурса "Евровидение-2021". Так, из 17 участников, которые представили свои страны на сцене Ahoy Arena, в финал прошли еще 10.

Стали известны все финалисты конкурса Евровидение-2021

Конкурс Евровидение-2021 (фото из открытых источников)

К гранд-финалу музыкального первенства, который состоится 22 мая присоединятся представители следующих стран: Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция, Финляндия.

Также продолжают борьбу за кубок конкурса первые финалисты: Литва, Россия, Швеция, Кипр, Норвегия, Бельгия, Израиль, Азербайджан, Украина и Мальта.

В общем, в финале "Евровидения" споют 26 участников. Среди них и представители "большой пятерки" — Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции, а также страны, принимающей в этом году конкурс — Нидерланды.

Как сообщали ранее в Роттердаме завершился первый полуфинал конкурса "Евровидение-2021". С 16 участников, которые представили свои страны на сцене Ahoy Arena, в финал прошли 10. Так, в гранд-финале музыкальной первенства, который состоится 22 мая, примут участие представители следующих стран: Литва, Россия, Швеция, Кипр, Норвегия, Бельгия, Израиль, Азербайджан, Украина и Мальта.

В финале "Евровидения" примут участие 26 участников. По 10 из полуфиналов и представители "большой пятерки" — Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции, а также страны, принимающей в этом году конкурс — Нидерланды. Как сообщали ранее коронавирусная пандемия перечеркнула множество планов у большинства любителей бывать на концертах любимых исполнителей или музыкальных фестивалях. Вероятно, именно поэтому с таким нетерпением большинство европейцев (и не только) ждут главное песенное событие весны-2021 — очередное "Евровидение".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEurovision%2Fstatus%2F1395486175473905667&widget=Tweet
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ