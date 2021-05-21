Стали известны все финалисты конкурса Евровидение-2021

В Роттердаме завершился второй полуфинал конкурса "Евровидение-2021". Так, из 17 участников, которые представили свои страны на сцене Ahoy Arena, в финал прошли еще 10.

Конкурс Евровидение-2021 (фото из открытых источников)

К гранд-финалу музыкального первенства, который состоится 22 мая присоединятся представители следующих стран: Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция, Финляндия.

Также продолжают борьбу за кубок конкурса первые финалисты: Литва, Россия, Швеция, Кипр, Норвегия, Бельгия, Израиль, Азербайджан, Украина и Мальта.

В общем, в финале "Евровидения" споют 26 участников. Среди них и представители "большой пятерки" — Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции, а также страны, принимающей в этом году конкурс — Нидерланды.

Роттердаме завершился первый полуфинал конкурса "Евровидение-2021". С 16 участников, которые представили свои страны на сцене Ahoy Arena, в финал прошли 10. Так, в гранд-финале музыкальной первенства, который состоится 22 мая, примут участие представители следующих стран: Литва, Россия, Швеция, Кипр, Норвегия, Бельгия, Израиль, Азербайджан, Украина и Мальта.

Как сообщали ранее в

В финале "Евровидения" примут участие 26 участников . По 10 из полуфиналов и представители "большой пятерки" — Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции, а также страны, принимающей в этом году конкурс — Нидерланды.

Как сообщали ранее коронавирусная пандемия перечеркнула множество планов у большинства любителей бывать на концертах любимых исполнителей или музыкальных фестивалях. Вероятно, именно поэтому с таким нетерпением большинство европейцев (и не только) ждут главное песенное событие весны-2021 — очередное "Евровидение".

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