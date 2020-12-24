Стало известно, сколько украинские звезды заработают на новогодних корпоративах

Новогодние корпоративы пройдут без учета коронавирусной ситуации в стране. Традиционно для тех, кто может себе позволить выложить кругленькую сумму, будут выступать звезды украинского шоу-биза. А вот во сколько это может обойтись — другой вопрос, которым интересовалось издание Страна. UA.

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Настоящими трудоголиками и рекордсменами в этом году можно назвать певцов Макса Барских и Олю Полякову. У каждого из артистов на конец года запланировано по несколько выступлений. По информации, предоставленной их пресс-службами, общая сумма планируемого гонорара у этих звезд весьма превышает 100 тысяч долларов. Так, одно выступление Оли Поляковой обойдется организаторам корпоратива в среднем в 50 тысяч долларов. Певица же собирается порадовать своим голосом, как минимум, три захода, поэтому может рассчитывать на прибыль в 150 тысяч. Макс Барских пошел еще дальше — за три выступления накануне и полноценный концерт в Новый Год его банковский счет "потолстеет" примерно на 220 тысяч долларов.

Довольно дорого обойдется ценителям творчества и исполнитель MONATIK. Совместно со своими подопечными Лидой Ли и Нино Басилая он собирается услышать бой курантов со сцены. Их же совместные выступления могут действительно "закружить голову до упаду" после просмотра "прейскуранта" — обойдутся они почти в 100 тысяч долларов.

"Ценник" немного поскоремнее имеют выступления поп-дивы украинской эстрады Натальи Могилевской. 2021 год певица планирует встретить в Карпатах, где будет выступать на закрытой вечеринке. За это желающим повеселиться под пение Могилевской придется выложить 25-30 тысяч долларов.

Относительно скромным гонораром в 7 тысяч долларов может похвастаться шоумен Дмитрий Коляденко. Ему также не сидится на праздники дома, поэтому в его планах — полноценный концерт с балетом, сменой костюмов и тому подобное.

Интересно, что не все популярные артисты собираются выступать в новогоднюю ночь. Так, по меньшей мере ONUKA, Потап и Настя Каменских (NK) остаются праздновать дома, не планируя ни праздничного корпоратива.

Но не только духовной пищей сыт человек. И хотя новогодние дни — всегда повод попробовать вкусненького, лучше перед этим ознакомиться с материалом "Комментариев" о том, как не переесть за праздничным столом.

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